В Псковском районе пьяный водитель без прав сбил пешехода и врезался в опору ЛЭП
В деревне Похвальщина Псковского района автомобиль сбил пешехода и затем врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшего 18-летнего пешехода увезли в больницу.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По информации с места аварии, водитель признался, что употреблял алкоголь и не имеет водительских прав.
На месте ДТП работают спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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