В Псковском районе пьяный водитель без прав сбил пешехода и врезался в опору ЛЭП

22:49, 21 октября 2026, ПАИ

В деревне Похвальщина Псковского района автомобиль сбил пешехода и затем врезался в опору линии электропередачи. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшего 18-летнего пешехода увезли в больницу.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX















По информации с места аварии, водитель признался, что употреблял алкоголь и не имеет водительских прав.

На месте ДТП работают спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.