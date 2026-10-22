В небе над Псковской областью нейтрализовали несколько БПЛА противника

09:19, 22 октября 2026, ПАИ

За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Губернатор призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам. «Берегите себя», – написал Михаил Ведерников.

При наблюдении падения БПЛА или обнаружении беспилотника либо его фрагментов необходимо незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 или 8 (8112) 72-52-00.

Напомним, в регионе объявлена беспилотная опасность. Прошлый режим действовал до двух ночи, в семь утра появилось сообщение о его возобновлении.