В небе над Псковской областью нейтрализовали несколько БПЛА противника
За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.
Губернатор призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам. «Берегите себя», – написал Михаил Ведерников.
При наблюдении падения БПЛА или обнаружении беспилотника либо его фрагментов необходимо незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 или 8 (8112) 72-52-00.
Напомним, в регионе объявлена беспилотная опасность. Прошлый режим действовал до двух ночи, в семь утра появилось сообщение о его возобновлении.
Спецпоказы фильма «Детская игра» пройдут в Музее истории оккупации Псковской области
От экспертных сессий к районам: как тезисы Псковского медиафорума приземляются на муниципальном уровне