От интеллектуальной игры к тишине пещер: медиафорум в Пскове завершился погружением в смыслы

18:06, 22 октября 2026, ПАИ

Финальным аккордом программы Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей» стал выездной пресс-тур для 40 представителей региональных СМИ и пресс-служб в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Маршрут включал посещение Богом зданных пещер, храмов обители и келий святых старцев. Форум, стартовавший с интеллектуального поединка со знатоком Алексеем Блиновым, задал высокую планку работы с информацией и смыслами. Однако финал был выстроен по иному принципу – от игры ума к глубине духа.

Организатором поездки выступила Псковская епархия по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея. Владыка лично пригласил медиасообщество посетить древнюю обитель. Этот жест стал не просто протокольным мероприятием, а важным шагом к формированию профессионального сообщества, работающего с ценностными ориентирами.

Для сотрудников пресс-служб и журналистов, которые ежедневно находятся в потоке новостей и сопровождают чужие визиты, эта поездка стала редкой возможностью сменить фокус внимания. Многие участники впервые побывали в пещерах Псково-Печерского монастыря и впервые ощутили себя не информподдержкой, а гостями, которым оказана честь прикоснуться к многовековой истории.

Этот визит стал тем самым «фокусом внутрь», необходимым для людей, транслирующих смыслы. Погружение в тишину келий и молитвенный опыт старцев позволяет точнее и глубже понимать главную тему форума – единство народов и ценностей, о котором невозможно рассказать только сухими фактами.

«Тема форума – единство ценностей. Где, как не в древней обители, где под покровом Пресвятой Богородицы веками живут дух и история нашего народа, можно прочувствовать эту тему по-настоящему? Мы пригласили журналистов в Печоры для того, чтобы они увидели первоисточник тех смыслов, о которых говорят в эфирах и пишут в статьях. Это профессиональный вклад в качество их работы», – отметили организаторы.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.