В Печорском округе объявлен осенний месячник по уборке территории

10:21, 23 октября 2026, ПАИ

Традиционный осенний месячник по уборке территории объявили в Печорском округе. Он продлится до 15 ноября, пишет газета «Печорская правда».

К наведению порядка уже приступили печорские школьники – они одними из первых вышли на уборку закреплённых территорий. Их примеру могут последовать все жители и организации округа.

Администрация Печорского муниципального округа призывает трудовые коллективы, предпринимателей и всех неравнодушных жителей присоединиться к месячнику: навести порядок возле своих домов и организаций перед приходом зимы, убрать опавшие листья и сухую траву.

Отдельно обратились к управляющим компаниям с просьбой организовать субботники на территориях многоквартирных домов. Жителей многоквартирных домов призывают объединиться, выйти на общий субботник и вместе навести чистоту в своих дворах – чтобы встретить зимний период в ухоженном и чистом округе.

Также жителям муниципального образования напомнили о необходимости соблюдать порядок на контейнерных площадках: «Убедительная просьба не устраивать там стихийные свалки. Если у вас нет возможности утилизировать растительный мусор иным способом, пожалуйста, сложите отходы аккуратно в мешки и разместите их рядом с контейнерами, не нарушая порядок на площадке».