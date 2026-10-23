Роль искусственного интеллекта в исследованиях обсудят на «Серебряном дожде»

10:04, 23 октября 2026, ПАИ

Заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 23 октября, в 14:00.

Почему диспансеризация бесплатна и доступна, но люди всё равно не идут? Зачем здоровому молодому человеку знать свой генетический риск инфаркта, если повлиять на него всё равно нельзя? Как отличить «надо наблюдать» от «надо лечить» – и не становится ли медицина заложником перестраховки? Какова роль искусственного интеллекта в исследованиях и где он ошибается чаще человека? Что на самом деле стоит за группами здоровья и что меняется для пациента?

Об этом и многом другом в программе «Анамнез» расскажет заведующая отделением медицинской профилактики Ирина Ксенофонтова.

Программа выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в пятницу, 23 октября, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».