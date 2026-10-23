В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с «новым штаммом» коронавируса

18:23, 23 октября 2026, ПАИ

Вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название «Стратус», не является принципиально новым штаммом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что этот вариант известен специалистам с января 2025 года и находится под наблюдением международных и национальных органов здравоохранения.

Заявление Роспотребнадзора связано с появившимися в ряде СМИ сообщениями о том, что российские туристы стали массово заболевать «новым штаммом» в Казахстане. В ведомстве обратили внимание на необходимость корректной интерпретации имеющихся данных.

«Не пытайтесь самостоятельно определить вариант вируса или назначить себе лечение по публикациям в интернете и СМИ. Точный диагноз может поставить только медицинский специалист после осмотра и, при необходимости, лабораторного обследования», – подчеркнули в ведомства.