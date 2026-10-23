Реконструкция котельной завершается в Пушкинских Горах

17:03, 23 октября 2026, ПАИ

Реконструкция котельной № 1 завершается в Пушкинских Горах. Работы ведутся в рамках инфраструктурного проекта и финансируются за счёт казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Котельная будет переведена на природный газ – это экологичнее и экономичнее, отметили в министерстве.

Мощность объекта составит 13,92 МВт. Котельная обеспечит жителей посёлка тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение). Работать она будет с постоянным персоналом.



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области













Объект реализуется в интересах четырёх тысяч жителей Пушкинских Гор.

«Реконструкция завершается. Совсем скоро тепло в домах станет надёжнее, а коммунальная инфраструктура – современнее», – подчеркнули в министерстве.