Псковские приставы помогли рабочему, травмировавшему руку болгаркой в суде

19:58, 23 октября 2026, ПАИ

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Анна Егорова и Анастасия Богданова оперативно пришли на помощь мужчине, получившему травму во время ремонтных работ в здании районного суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Стругокрасненском районном суде сейчас проводится ремонт. Во время работ один из рабочих случайно повредил руку болгаркой. Раненый мужчина испытывал сильный стресс и нуждался в медицинской помощи. Анна Егорова и Анастасия Богданова сразу оказали ему первую помощь – обработали и забинтовали рану, чтобы поддержать пострадавшего до приезда медиков.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла оперативно. Фельдшер поблагодарила сотрудниц за оказанную помощь. После осмотра специалисты приняли решение доставить мужчину в травмопункт в Пскове, где ему должны были наложить швы.

Своевременная реакция, собранность и неравнодушие приставов помогли пострадавшему получить необходимую поддержку до приезда медиков, подчеркнули в ведомстве.