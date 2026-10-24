Сотрудник Псковского музея-заповедника стал героем передачи на белорусском телевидении

10:48, 24 октября 2026, ПАИ

Выпуск программы «Союзный. Специальный репортаж» вышел в эфире белорусского телевидения. Его главным героем стал старший научный сотрудник сектора новейшей истории Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич. Ведущий передачи Юрий Самарин побеседовал с историком на исторические и личные темы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Зрители узнают, как после войны семья Шершеневичей оказалась в Гродно и какие нити судьбы связали их с этим городом. Особое место в рассказе историка занял храм Николы со Усохи – древняя псковская святыня, с которой у героя программы и его семьи также обнаружились свои связи. Кроме того, Андрей Шершеневич рассказал о легендах о знаменитом Псковском кремле.

Выпуск можно увидеть по ссылке, опубликованной в канале Псковского музея-заповедника в мессенджере МАХ.