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Общество

Как защитить автомобиль от угона: советы МВД

Угоны и кражи из автотранспорта – одни из распространённых видов противоправных деяний. В связи с этим в пресс-службе УМВД России по Псковской области рассказали ПАИ, как защитить автомобиль.

Фото: Андрей Кокшаров

Как отметили в ведомстве, злоумышленники нередко проникают в транспортные средства, разбив стекло либо отогнув или отжав дверь. Причём нередко на кражу их провоцируют сами владельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией и оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги и документы. А некоторые владельцы не закрывают свой автомобиль и даже оставляют ключи в замке зажигания. Как показывает практика, особенно часто такая картина наблюдается в сельской местности, добавили в УМВД.

Чтобы предотвратить угон или кражу из автомобиля, жителям региона рекомендуют не оставлять машину с открытыми дверцами или ключом в замке зажигания даже на короткое время. Также следует избегать длительного нахождения автомобиля в безлюдных неосвещённых местах, а для парковки на ночь рекомендуется использовать гараж или платную стоянку.

Кроме того, следует принять меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести машину. Для этого необходимо оборудовать её охранной сигнализацией, системами блокировки руля и педалей и другими «секретами». Также в ведомстве рекомендуют не оставлять в салоне автотранспорта ценные вещи, деньги и другое имущество.

При угоне или краже из автомобиля следует немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 102 или 112. Нужно указать марку, модель, цвет, госномер и по возможности идентификационные номера узлов и агрегатов транспортного средства. Всё это поможет полицейским в раскрытии данного преступления, заключили в пресс-службе УМВД.

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