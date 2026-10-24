Названо самое распространённое детское заболевание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самое распространённое детское заболевание, пишет РИА Новости.
Министр отметил, что чаще всего у детей встречается простудное заболевание, и напомнил: лучшая защита детей и взрослых от вирусных инфекций в эпидемиологический сезон – своевременная вакцинация.
«Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риск для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют, много контактов», – подчеркнул Михаил Мурашко.
Он добавил, что если ребёнок будет здоров, семье будет значительно проще в эпидсезоне.