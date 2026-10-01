Драйв, накал борьбы и эффектные прыжки: чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу ZOV

Ваулины горы в Псковском округе наполнились рёвом моторов: здесь состоялся чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу ZOV. На трассу вышли порядка 80 спортсменов из Псковской, Тверской, Смоленской и Ленинградской областей, с Урала и даже из Белоруссии. Среди участников – ветераны спецоперации.

Соревнования посвящены Году единства народов России. С приветственным словом к гостям, оганизаторам и гонщикам обратилась министр спорта Псковской области Лилия Аюпова. Борьба развернулась в семи классах – с учётом объёма двигателей и возрастных категорий, включая группу 45+ и самых юных гонщиков от 5 лет. В каждом классе спортсменов ждали два заезда, по итогам которых определили сильнейших.

Накал борьбы, эффектные прыжки и эмоции участников – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.