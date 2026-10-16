За чистоту и порядок: осенний субботник провели в Пскове

Масштабный субботник прошёл в Ботаническом саду в Пскове. Территория большая – 6,5 гектара, поэтому участок поделили на семь секторов, чтобы каждому было удобно сосредоточиться на своём. Более 770 неравнодушных жителей города поучаствовало в общегородском субботнике. Вместе с псковичами в уборке приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Борис Елкин, уполномоченный при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием и представительными органами муниципалитетов Александр Котов и врип главы города Пскова Станислав Стармолотов. Как прошло мероприятие – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.