У жителя Псковского района конфисковали Audi A6 за пьяную езду

13:15, 28 октября 2026, ПАИ

Жителя Псковского района приговорили к обязательным работам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо наказания, мужчина лишился своей Audi A6 – машину конфисковали в доход государства, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Ночью 14 мая 2026 года мужчина 2004 года рождения сел за руль Audi A6 после употребления алкоголя. Он ехал по Серёдке, где его остановили сотрудники ГИБДД.

Ранее водитель уже подвергался административному наказанию за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Поэтому повторное нарушение стало уголовным преступлением.

Суд, учитывая позицию прокурора, назначил мужчине 200 часов обязательных работ и запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет. Автомобиль, принадлежавший осуждённому и использованный при совершении преступления, конфисковали.