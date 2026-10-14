«Школа актива»: участники «Движения первых» провели слёт в Пскове

В региональном Доме молодёжи прошёл слёт «Школы актива» псковского отделения «Движения первых». Особое внимание на слёте уделили подведению итогов года: говорили не о сухих цифрах, а о реальных проектах и волонтёрских акциях, которые объединили школьников со всей Псковской области. Тёплые слова прозвучали и от уполномоченного по правам ребёнка региона Наталии Соколовой: она поблагодарила ребят за труд, активность и неравнодушие, отметив, сколько важного им удалось сделать в 2026 году. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Яркие моменты молодёжного слёта – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.