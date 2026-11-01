Заряд бодрости: общественная зарядка в честь Дня народного единства в Пскове

День народного единства в Пскове начался бодро – с общественной зарядки «Зарядись энергией единства» на стадионе «Машиностроитель». Мероприятие стало не просто спортивной акцией, а настоящим праздником сплочённости. Более 200 псковичей разных возрастов вышли на площадку, чтобы вместе зарядиться энергией и хорошим настроением. Под руководством тренера Ольги Бородулиной участники выполняли фитнес‑упражнения и вместе с Арсением Тимофеевым из Just Dance отрабатывали зажигательные танцевальные движения под динамичную музыку.

Заряд бодрости и атмосфера единства – в фоторепортаже Андрея Степанова.