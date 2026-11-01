Песни и танцы народов: концерт «Многоликая душа России» в Пскове

Концерт «Многоликая душа России» прошёл в Доме офицеров Пскова в День народного единства. На сцене – казачьи песни и русские частушки, татарские и корякские танцы, костюмы разных народов, выполненные мастерицами из Псковской области, и музыка народа сето. В частности, выступили «Русские узоры», «Псковские кружева», «Позитив», «Конгизуры», клуб казачьей культуры «Рысь», ансамбль «Уграда» и детские коллективы.

Атмосфера праздника – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.