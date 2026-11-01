От теории к практике: в Пскове прошёл регэтап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи

В Доме молодёжи в Пскове прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи. В соревнованиях приняли участие 22 команды из разных муниципалитетов Псковской области: школьники 14–17 лет и студенты учреждений СПО продемонстрировали, насколько уверенно владеют навыками оказания экстренной помощи. Перед чемпионатом ребята прошли серьёзную подготовку: освоили видеокурсы, отработали приёмы на очных мастер‑классах и успешно преодолели муниципальные этапы.

Участники справились с тремя испытаниями, максимально приближенными к реальным бытовым ситуациям с травмами. Также в рамках программы для участников провели квиз на тему первой помощи и встречу с волонтёрами‑медиками, спасателями и представителями профильных ведомств.

Чемпионат стал частью всероссийского проекта «Первая помощь» «Движения первых» и Российского Красного Креста в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Как прошло мероприятие – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.