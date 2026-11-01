«Работа – просто»: второй день форума трудовых отрядов проходит в Пскове

В Пскове второй день проходит городской форум трудовых отрядов в рамках образовательного проекта «Работа – просто». Площадкой мероприятия стал региональный Дом молодёжи, где собралась активная молодёжь, заинтересованная в профессиональном развитии и первых трудовых шагах. В программе – нетворкинг, познавательные лекции о Российских студенческих отрядах и семинары психологов, помогающие разобраться в тонкостях взаимодействия в коллективе.

Сегодня участники форума погружаются в тему психологии отношений в команде, принимают участие в открытом микрофоне, мастер-классах и других активностях. Также для ребят представлен обзор вакансий в Пскове и за его пределами. Как проходит молодёжный форум – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.