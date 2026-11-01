На страже порядка: День сотрудника органов внутренних дел отметили в Псковской области

В УМВД России по Псковской области прошли мероприятия, посвящённые Дню сотрудника органов внутренних дел.

Ключевым событием дня стало торжественное собрание, объединившее личный состав управления и руководителей территориальных подразделений. К личному составу обратился начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников. На празднике собрались не только сотрудники ведомства, но и представители региональной власти и силовых структур. Среди присутствующих были губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Заксобрания Борис Елкин, действительный государственный советник РФ третьего класса Александр Хлопков и другие почётные гости.

Слова благодарности и искренние пожелания звучали в адрес правоохранителей. В ходе торжества сотрудникам ведомства вручили государственные и региональные награды. Моменты церемонии – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.