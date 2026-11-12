Как вести семейный бюджет вдвоём: общие и личные деньги

16:39, 12 ноября 2026, ПАИ

Когда пара начинает жить вместе, вопросы о деньгах возникают быстро. Нужно решить, кто платит за аренду, из чьих денег покупать продукты и можно ли без обсуждения купить себе новый телефон. Единого правильного ответа нет. Но спорить приходится реже, если правила обсудить заранее.

Выберите модель бюджета

Обычно пары выбирают одну из трёх схем:

общий котёл – все доходы складываются вместе, из них оплачивают и общие, и личные траты;

взносы пропорционально доходам – каждый отдаёт на общие расходы одинаковую долю зарплаты, остальное остаётся у него;

раздельный бюджет с общими статьями – каждый оплачивает свои расходы, а аренду, продукты и коммунальные услуги делят пополам.

Общий котёл удобен, когда цели совпадают и партнёры доверяют друг другу. Пропорциональная схема подходит, если доходы сильно отличаются: тому, кто зарабатывает меньше, не приходится отдавать почти всю зарплату. Раздельный бюджет вести проще всего, но при неравных доходах этот вариант часто кажется одному из партнёров несправедливым.

Договоритесь о правилах

Любая схема работает, только если оба партнёра понимают её одинаково. Решите, какие траты считаются общими: например, только продукты и жильё, а подарки родителям, такси и хобби – по договорённости. Обсудите сумму, выше которой покупку нужно согласовать с партнёром.

У каждого должны оставаться личные деньги, за которые не нужно отчитываться. Без них даже небольшая покупка становится поводом для спора. Раз в месяц смотрите на бюджет вместе: сколько потратили, хватает ли взносов каждого партнёра и сколько отложено на общую цель.

Подберите удобные инструменты

Для общих расходов удобно завести отдельную карту, на которую оба переводят взносы в день зарплаты. Если хозяйство ведёт один партнёр, второй может оформить для него дополнительную карту к своему счёту. Для большой цели, например отпуска или первоначального взноса по ипотеке, лучше подходит накопительный счёт, где деньги не смешиваются с ежедневными тратами.

Вести учёт без таблиц можно и в банковском приложении. Например, в мобильном банке, который выпустил ПСБ : доходы, расходы и остатки по счетам и кредитам собраны в одном месте. Прежде чем переносить туда семейный бюджет, проверьте, удобно ли смотреть траты по категориям и можно ли отдельно отслеживать накопления на цель.

Схему, выбранную в начале, необязательно считать окончательной. Поживите по ней несколько месяцев, а потом обсудите, насколько она удобна для обоих. Часто достаточно поменять размер взносов или список общих трат, чтобы разговоры о деньгах стали спокойнее.

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