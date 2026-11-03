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Слово под защитой: форум юных медийщиков прошёл в Пскове

Медиафорум «Медиамост», собравший юных журналистов, блогеров и медиаспециалистов со всей Псковской области, торжественно открыли в стенах Псковского регионального дома молодёжи. В центре внимания участников – не только развитие школьных медиа, но и острая тема защиты детей от цифровых угроз.

Участники работали в командах, задавали вопросы спикерам и создавали контент, который формирует будущее региональной журналистики. Особое внимание уделялось диалогу между школой и семьёй: к работе форума впервые присоединились родители, чтобы вместе выстроить безопасную медиасреду для детей.

«Медиамост» стал не просто площадкой для обмена опытом, а важным шагом в формировании ответственного информационного общества, где каждый юный журналист понимает силу своего слова. Моменты медиафорума – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 21:26, 13 ноября 2026, ПАИ
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