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«Безграничные возможности»: фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» организовали в псковском спорткомплексе «Олимп». В программе – армрестлинг, пауэрлифтинг, тактическая стрельба, метание ножей, сборка-разборка оружия, нарды и дартс. Среди участников – ветераны боевых действий, члены их семей и гражданские лица с инвалидностью. Они борются за призы, главный из которых – трёхдневная поездка в Москву. Как прошёл этот праздник силы и воли – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Отметим также, что жители Псковской области, организации и учреждения могут подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 17:27, 14 ноября 2026, ПАИ
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