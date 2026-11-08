«Безграничные возможности»: фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» организовали в псковском спорткомплексе «Олимп». В программе – армрестлинг, пауэрлифтинг, тактическая стрельба, метание ножей, сборка-разборка оружия, нарды и дартс. Среди участников – ветераны боевых действий, члены их семей и гражданские лица с инвалидностью. Они борются за призы, главный из которых – трёхдневная поездка в Москву. Как прошёл этот праздник силы и воли – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Отметим также, что жители Псковской области, организации и учреждения могут подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии.