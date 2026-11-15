Врачи предупредили об опасности бесконтрольного использования капель для носа

17:42, 15 ноября 2026, ПАИ

Медикаментозный ринит – наиболее часто встречающийся вид лекарственно-индуцированного ринита, связанный с длительным применением назальных деконгестантов, сообщает «Парламентская газета». По данным издания, это второй по частоте фенотип хронического ринита: на него приходится порядка 15 % всех случаев.

Формальный диагноз ставится по одному признаку: пациент нуждается в регулярном ежедневном применении сосудосуживающих препаратов уже вне простуды – просто чтобы дышать. По данным опроса ВЦИОМ, на который ссылаются авторы рекомендаций, около 4 % россиян признались в постоянном использовании сосудосуживающих капель.

Врач-психиатр и нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что, начав принимать капли на постоянной основе, человек уже не может обойтись без них, иначе «будет постоянная заложенность носа, будет затруднение дыхания».