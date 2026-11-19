Си Цзиньпин призвал уничтожить ядерное оружие

12:38, 19 ноября 2026, ПАИ

Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в четверг, 19 ноября.

По оценке китайского лидера, предотвратить ядерный конфликт – ключевая задача для международного сообщества, поскольку победа в подобном столкновении изначально невозможна. Си Цзиньпин охарактеризовал ядерное оружие как угрозу, нависающую над человечеством: по его словам, для построения безопасного будущего арсеналы следует полностью ликвидировать.

Важным условием достижения этой цели председатель КНР назвал соблюдение принципов уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Взаимное уважение выступает базовым элементом межгосударственного взаимодействия, подчеркнул Си Цзиньпин.