Без барьеров к истории: в Пскове открылась инклюзивная экспозиция об Александре Невском

Экспозиция «Александр Невский: след на карте Псковской земли», доступная для людей с ОВЗ, открылась в ТИЦ Псковской области и на событийной площадке историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

Гостям презентовали экспозицию по национальному туристскому маршруту «Александр Невский – имя России», подготовленному в рамках реализации проекта «Путешествие без барьеров», который поддержал Фонд президентских грантов. Также состоялся обзор литературы о событиях и местах Псковщины, связанных с именем великого князя.

Как прошло мероприятие – в фоторепортаже Андрея Степанова.