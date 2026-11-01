Наследие и инновации: тренды в креативной экономике обсудили в Пскове

Форум «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» прошёл в Пскове. Мероприятие собрало экспертов, которые искали баланс между уважением к традициям и внедрением передовых технологий. В дискуссии звучали смелые идеи о том, как сделать локальную идентичность ресурсом для бизнеса и туризма. В панельной сессии приняли участие гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, автор книг и методик территориального брендинга Василий Дубейковский, преподаватель ведущих российских бизнес-школ Анна Бочарова, эксперт по маркетингу и брендингу территорий, маркетингу культурного наследия Ирина Иванова.

Мероприятие прошло в рамках Недели креативной экономики при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Кадры с площадки – в фоторепортаже Сергея Герасимова.