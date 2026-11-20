Разговор о будущем. Зачем Путин встретился с Си и Трампом на саммите АТЭС

09:41, 20 ноября 2026, ПАИ

На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне Россия, Китай и США впервые провели отдельную встречу на уровне глав государств. 19 ноября Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп около полутора часов обсуждали международную безопасность, а по итогам приняли совместную декларацию о мире. Для Москвы значение этой встречи не только в её историческом формате: Россия вместе с Пекином и Вашингтоном определила, по каким вопросам три державы готовы продолжать разговор даже при сохраняющихся разногласиях.

Визит Путина в Шэньчжэнь начался с экономической повестки. На деловом саммите АТЭС российский президент говорил о растущей роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике, а на пленарном заседании назвал партнёрство с ним стратегическим курсом Москвы. На отдельной встрече 18 ноября Путин и Си обсудили, как развивать сотрудничество в торговле, энергетике и образовании.

На следующий день, за несколько часов до трёхсторонней встречи, Путин провёл отдельные переговоры с Трампом. Они продлились около 40 минут: президенты обсудили российско-американские отношения и урегулирование конфликта на Украине. За общим столом российский президент сделал акцент на том, что объединяет три страны: на ответственности за международный мир и возможности сотрудничать «на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов».

В декларации Россия, Китай и США подтвердили приверженность стратегической стабильности и международной безопасности. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, три страны высказались за реформирование организации, чтобы она могла быстрее и эффективнее отвечать на глобальные вызовы и выполнять свою основную задачу: поддерживать международный мир и безопасность. После переговоров Путин пояснил, что речь шла о том, как усилить возможности ООН и «приспосабливать работу этой универсальной организации к реалиям сегодняшнего дня». Конкретную модель реформы в документе не предложили, но это и не было задачей встречи.

У декларации есть и экономическая часть. Три страны заявили о намерении увеличить производство и поставки нефтепродуктов и подчеркнули важность стабильного энергоснабжения. Отдельный пункт посвящён соблюдению иммунитетов государственных должностных лиц и недопустимости злоупотребления полномочиями со стороны Международного уголовного суда и аналогичных структур.

Самая ясная формулировка декларации касается ядерного оружия: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Этот принцип не нов: в январе 2022 года его уже закрепили в совместном заявлении пяти ядерных держав, включая Великобританию и Францию. В Шэньчжэне Москва, Пекин и Вашингтон не только подтвердили его, но и договорились вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия. ООН приветствовала подтверждение принципа недопустимости ядерной войны.

Декларация не устанавливает сроков переговоров и не предусматривает сокращения ядерных арсеналов. Но в этом и состоит практический результат встречи: вместо обещаний, которые стороны пока не готовы выполнить, появился согласованный предмет для дальнейших переговоров. Для российской дипломатии Шэньчжэнь стал возможностью говорить с Китаем и США на равных о том, где интересы трёх держав совпадают и что они могут сделать вместе.