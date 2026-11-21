Псковский омбудсмен и омбудсмен Кыргызстана провели беседу о праве на историческую память

20:40, 21 ноября 2026, ПАИ

В ходе прошедшего в Москве Международного форума омбудсменов состоялась беседа уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и омбудсмена Кыргызской Республики Джамили Джаманбаевой. Об этом ПАИ сообщил псковский омбудсмен.

Стороны обсудили совместную миссию обеспечения права на историческую память, связанную с увековечиванием памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Омбудсмены из России и Кыргызстана также обсудили возможность торжественного вручения боевой награды, которая была найдена недавно на территории России, потомкам участника Великой Отечественной войны Сардала Джумагулова 1920 года рождения, уроженца одной из областей Киргизской Советской Социалистической Республики, ранее входившей в СССР.

Российские уполномоченные обязались восстановить награду СССР и документы на неё, киргизский омбудсмен – организовать поиск родных сержанта Красной армии Сардала Джумагулова. По итогам совместной работы награду планируют вручить потомкам в торжественной обстановке.

Псковский омбудсмен давно содействует розыску погибших и пропавших без вести бойцов Красной армии, увековечиванию их подвига, поиску родных и близких защитников Родины и возвращению в семьи утраченных государственных наград.

«Уполномоченные по правам свято чтут память героев Великой Отечественной войны, местом рождения которых являются сегодня новые государства, но тогда наши народы совместно с другими народами СССР защищали свою общую Родину – Советский Союз», – отметил Дмитрий Шахов.

По его словам, омбудсмены готовы всемерно содействовать реализации права родственников участников войны на историческую память, чтобы знания о Великой Отечественной войне и о подвиге защитников Родины передавались будущим поколениям, а семьи гордились своими героическими предками.