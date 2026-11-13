«Живая память»: в Пскове открылся форум, где молодёжь говорит с героями напрямую

В Пскове впервые проходит региональный этап Всероссийского патриотического форума. В Доме молодёжи открылась региональная программа, и Псковская область присоединилась к ней вместе с ещё 44 регионами. Для молодёжи и наставников это возможность пообщаться с ветеранами СВО, обменяться опытом и поучаствовать в проектных встречах. На открытии выступили губернатор Михаил Ведерников, министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев, Герой России Константин Широков и настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Короплясов – говорили о живом общении молодёжи с ветеранами, практических навыках, сохранении памяти и ценностях родной земли. Реализуется форум в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Как это было – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.