О правилах безопасного катания на коньках напомнил врач

16:43, 29 ноября 2026, ПАИ

Неправильное падение, неподходящая экипировка и переоценка собственных физических возможностей могут привести к серьёзным травмам при катании на коньках. О том, как подготовиться к выходу на лёд, снизить риск повреждений и правильно действовать после падения, рассказал врач-травматолог Сергей Малыхин.

В интервью «Известиям» он отметил, что перед выходом на лёд необходимо выполнить небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы ног. Для этого подойдут вращения в голеностопных и коленных суставах, а также несколько приседаний.

Особое внимание следует уделить выбору коньков. Они должны соответствовать размеру ноги, надёжно фиксировать стопу и голеностоп, не вызывая онемения и нарушения кровообращения.

«Среди наиболее распространённых травм при катании на коньках – переломы лучевой кости и запястья, вывихи плеча, повреждения связок коленного сустава, ушибы копчика и травмы голеностопа», – отметил Малыхин.

Врач советует начинающим взрослым и детям надевать шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Чтобы освоить катание, лучше выбирать время, когда на катке мало людей, избегать сложных трюков и держаться подальше от тех, кто катается быстро. Также не рекомендуется выходить на лёд после приёма алкоголя и кататься с телефоном в руках.

Травматолог объяснил, что тяжесть повреждений во многом зависит от положения тела в момент падения. Попытка выставить вперед прямые руки приводит к тому, что основная сила удара приходится на кисти и предплечья.

«Если равновесие потеряно, постарайтесь присесть, сгруппироваться, согнуть ноги и руки, прижать подбородок к груди и мягко упасть набок», – посоветовал специалист.

Родителям Малыхин рекомендовал не торопить ребёнка во время обучения, не удерживать его за одну руку и не отпускать кататься самостоятельно, пока он не освоит навыки торможения и безопасного падения. Обучение желательно проводить постепенно под руководством инструктора.