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Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом

Псковский городской суд принял к рассмотрению заявление гдовского предпринимателя, кандидата на вступление в партию «Родина» Юрия Шокурова об установлении юридически значимого факта осуществления государственного переворота в России в сентябре—октябре 1993 года в ходе противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер псковского отделения «Родины» Константин Вилков

Напомним, после новогодних праздников г-н Шокуров решил обратиться в суд по примеру бывшего народного депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, который обратился с иском в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой установить юридический факт государственного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года из-за действий активистов Евромайдана. Данный иск в результате в конце 2016 года был удовлетворён. 

Отметим, Юрий Шокуров планировал привлечь к судебному разбирательству в качестве свидетелей в том числе некоторых псковичей, которые были свидетелями и участниками противостояния президента Бориса Ельцина и парламент. В частности о своей готовности выступить в суде по этому вопросу в беседе с корреспондентом ПАИ заявил нынешний вице-спикер Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», экс-депутат Госдумы Виктор Антонов, который в 1993 году являлся народным депутатом РСФСР - членом Верховного Совета страны.

Добавим, в среду, 18 января, псковское отделение партии «Родина» намерено провести в малом актовом зале Дома профсоюзов (Псков, Советская, 15) круглый стол «События 1993 года в РФ. Государственный переворот или необходимость продиктованная временем». Для участия в обсуждении приглашаются все желающие, в том числе представители всех политических сил региона. Время проведения круглого стола — с 15:00 до 16:00. 

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