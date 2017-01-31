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Общество

Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой

Добросовестность «Благотворительного фонда «Солидарность», собирающего в интернете средства для псковских соцучреждений без их ведома, вызывает большие сомнения, заявила в комментарии Псковскому агентству информации член Общественной Палаты Псковской области Алина Чернова. По ее мнению, об этом косвенно свидетельствует тот факт, что единственным документом, размещенным в одноименном разделе сайта «фонда», является свидетельство о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Солидарность». «Благотворительный фонд по закону не может работать в форме ООО, априори создаваемого для ведения коммерческой деятельности», - пояснила общественница.

Алина Чернова

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Солидарность» зарегистрировано 21 сентября 2016 года. Учредителем и гендиректором ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей является Игорь Боровко.

По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Солидарность» является «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки». В качестве дополнительных видов деятельности в уставе ОО указаны «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», «Деятельность по комплексному обслуживанию помещений», «Деятельность по общей уборке зданий», «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая», «Деятельность по чистке и уборке прочая», а также «Деятельность по благоустройству».

Напомним, 30 января стало известно, что мошенники собирают в Сети деньги от имени администрации Новосельского, Чихачёвского, Линовского и Гривского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также других соцучреждений Псковской области и ряда регионов. В Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области заявили об отсутствии каких-либо взаимоотношений с фондом и намерении обратиться в полицию по факту незаконного сбора средств.

Добавим, что женщина, ответившая по одному из телефонов, указанных на сайте «фонда», отказалась общаться с журналистами ПАИ. Услышав вопросы, касающиеся сбора средств для псковских интернатов, она заявила: «Вы ошиблись номером» и повесила трубку.

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