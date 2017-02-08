Роман с продолжением

21:54, 09 февраля 2017, ПАИ

На этой неделе, 7 февраля, стало известно, что Роман Романов, 8 лет занимавший ключевые должности в политическом блоке администрации Псковской области, а до этого долго работавший в команде Андрея Турчака в «Молодой гвардии «Единой России», переходит на работу в ПсковГУ. В интервью Псковскому агентству информации г-н Романов рассказал о том, что считает своими главными достижениями на госслужбе, как система продолжит работать без него, и какие цели он ставит перед собой в качестве проректора псковского университета.

«Мы не прощались с губернатором»

- В январе было объявлено о переформатировании Госуправления по связи и массовым коммуникациям. На этой неделе сменился руководитель Управления внутренней политики и сокращена должность курировавшего их заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области – собственно, в твоем лице. Как в этих новых условиях будет работать медийно-политический блок региональной администрации?

- Как работал, так и будет работать… У нас за столько лет работы команды – я говорю даже не о руководстве – что уровень взаимопонимания и взаимозаменяемости настолько высокий, что извлечение одного звена не влечет никаких проблем. Это в первые годы было тяжело, даже в отпуск не сходить. А сейчас проблем нет никаких. Взаимозаменяемость и дистанционное взаимодействие позволяют системе спокойно работать в штатном режиме.

Что касается меня, то я, в качестве эксперта, буду принимать участие в аналитической работе, выработке каких-то решений. В этом смысле никаких резких перемен не будет. По первому звонку, как эксперт, всегда рядом. Мы не прощались ни с губернатором, ни с командой. Если бы попрощались – я уехал бы в Сибирь.

- Тем не менее, переход на новую работу – это повод подводить итоги…

- Да, период большой – 8 лет. Мне уже не надо ничего никому доказывать или объяснять, некомпетентных столько лет не держат.

- Что самое главное, как ты считаешь, тебе удалось сделать?

- Ну, не мне лично, а команде все-таки. Первое, однозначно, - выстраивание системы взаимоотношений с общественными организациями и системы поддержки НКО. Количество «живых» организаций в области выросло в разы, в регионе уже все привыкли, что для них есть самые разные формы поддержки, это стало обыденной нормой.

Кроме того, я имел непосредственное отношение к идее грантов для сельских поселений: считаю, что это очень позитивная, перспективная тема. Непосредственное отношение имел к разработке и появлению в регионе «Народной программы». К появлению премии «Народное признание». К созданию в Псковской области Изборского клуба. К созданию сайта Турчак.ру. Можно много чего еще вспоминать…

Это если не касаться задач, связанных с избирательными компаниями. У нас фактически за 8 лет, несмотря на характерную для региона высокую политическую конкурентность, не было сбоев и скандалов, связанных с избирательными кампаниями. Все выборы, которые состоялись в регионе, проходили, как говорится, «на высоком идейном и организационном уровне». Это, еще раз, не моя личная заслуга, но я имел к этому самое непосредственное отношение.

«Чиновник вообще-то не зверь»

- Хотелось бы поподробнее остановиться на некоторых из этих итогов. К примеру, что касается взаимоотношений власти и общества. Действительно, за эти восемь лет появилось очень много новых механизмов для этого: начиная с многочисленных общественных советов и заканчивая Общественной палатой. Но в то же время есть ощущение, что региональные власти стали тяготиться этим диалогом, обратная связь с обществом наскучила инициаторам этого процесса…

- Дело скорее в том, что общественников стало настолько много, что исчезло ощущение новизны. Раньше «общественник» и «возмущение», «конфликт» - это были понятия близкие. Сейчас ситуация изменилась. Их много, они везде. Они могут добраться до любого чиновника, никто им не ставит палки в колеса, не мешает попадать в СМИ. И в результате уровень напряжения вокруг этой сферы значительно понизился. И это уже другой уровень развития гражданского общества. Это скорее индикатор развития, а не отсутствия интереса.

- Хорошо, а что касается сайта Турчак.ру? Почему, по-твоему, инновационный проект, с которым было связано столько надежд, где кипели дискуссии, выродился в банальную «книгу жалоб»?

- Когда мы этот проект создавали, то думали, что результатом, как минимум, будет появление той самой пресловутой электронной «жалобной книги». Но это жалобная книга, за которой следят и которая публична, не спрятана в подсобке. Контрольное управление следит. В этом смысле выполнена задача-минимум.

Задача-максимум, которая стояла перед нами – создание механизма коммуникации и понимания друг друга служивым человеком и обывателем – не была реализована по ряду причин. Отчасти из-за большой интенсивности потока обращений: трудно совмещать повседневную работу чиновника с необходимостью общаться онлайн с большим количеством людей. А во-вторых, сайт не стал «площадкой идей». Большая часть поступавших через него предложений была слабо связана с реальной ситуацией в регионе. Стало понятно, что каких-то инновационных штук он не породил и не породит: для этого нужны более глубокие форматы взаимодействия.

Надо также учитывать, что сайт разрабатывался до наступления золотого века социальных сетей…

- Да, теперь есть Facebook, где все, кому не лень, тэгят Ивана Цецерского в сообщениях о проблемах ЖКХ!

- Совершенно верно. Когда сайт Турчак.ру создавался как средство для коммуникации, - чтобы показать, что чиновник вообще-то не зверь, и может по-человечески что-то внятное ответить, - таких площадок больше не было. А потом, буквально через два-три года, наступил век социальных сетей, многие руководители тоже туда ушли. Так что отчасти этот эффект был «съеден».

Политика администрации Псковской области, кстати, в том, чтобы максимально привлекать чиновников в социальные сети. Там уже очень и очень многие, и люди могут с ними общаться.

«Мысли про университет у меня были всегда»

- В комментарии ПАИ ты сказал, что сейчас «созрели условия» для твоего перехода в ПсковГУ. Что конкретно изменилось? Кстати, еще не так давно ты отрицал, что хотел бы перейти на работу в университет…

- Мысли про университет у меня были всегда. Где-то или на уровне мечтаний и мыслей о более интенсивном включении университета в региональную повестку дня, где-то на уровне ностальгии по предыдущей деятельности: все-таки я жил в университетском городе, преподавал, учился в аспирантуре, варился в этой академической среде. В результате, это выкристаллизовалось в конкретный проект моего участия в работе университета.

Мне просто интересно свой жизненный опыт разнообразить работой на другом направлении. Для этого сейчас есть возможность. И губернатор меня поддержал.

- С какими идеями и установками ты идешь в ПсковГУ?

- У Псковской области есть масса тактических проблем. Например, бюджет, переработка мусора и прочее. Но это все вопросы решаемые. Когда-то ведь не верилось и в то, что в регионе может появиться, например, Ледовый дворец или новый Онкоцентр. Но есть вопросы стратегические, являющиеся настоящим вызовом региону. Как 8 лет назад работодатели не моги найти рабочих, так и сейчас не могут. Как уезжали самые лучшие выпускники в столицы, так и уезжают.

Это глобальная, серьезная проблема. И во многом она связана даже не с ситуацией в регионе, а с ситуацией в стране и в мире, в современной культуре. И мне кажется, что эти стратегические вопросы невозможно решить без университета. Именно исходя из этого, кстати, губернатор в свое время лично занимался созданием Псковского государственного университета.

Если бы удалось интегрировать университет в жизнь региона по всем направлениям региональной повестки – это был бы стратегический успех. Учеба в вузе - это важная часть биографии человека. И если в этой биографии есть история успеха, то такого человека легче удержать в регионе по сравнению с тем, у которого за спиной, кроме воспоминаний о студенческих капустниках, ничего нет.

Важная задача - развития образа самого университета, повышение его престижа. Создание образа научного, экспертного сообщества, к которому идут советоваться, без участия которого не принимают никаких решений. Если бы в Псковской области эта проблема понемногу осознавалась как стратегическая и общими силами начинала решаться, то у региона появился бы шанс в длинной перспективе. По сути, базовая матрица региона – это «армия, православие, торговля». История и социальная специфика региона исходят именно из этих вечных для региона оснований. На десятилетия вперед важно становление еще одной базовой социальной доминанты – «Университетский город».

- А насколько сам университет готов к такой постановке проблемы внутренне? У многих есть ощущение, что, несмотря на новый статус и все изменения, внутри, сущностно, это все тот же Пединститут, что и раньше…

- Я пока не владею полной информацией, мне трудно сказать, в каком он состоянии изнутри. Но то, что ПсковГУ динамично развивается, - это факт. Со стороны видны большие успехи. Бассейн, новые общежития, проект с кампусом – это может быть и не самое главное, но это значимая часть инфраструктуры, это каркас на котором можно развиваться.

- Какие цели ты перед собой ставишь на ближайший год?

- Сделать так, чтобы в регионе появились действительно интересные истории успеха студентов. Во всех смыслах. А еще – найти в ПсковГУ соратников, друзей, коллег, которых можно было бы вовлекать в работу органов власти, как экспертов. Чтобы у нас были специалисты, способные говорить на злободневные вещи, давать взвешенную оценку со стороны, вырабатывать нестандартные решения и предложения. Решать задачу, с которой в свое время не справился Институт регионального развития. Я уверен, что за год вполне можно создать необходимые условия для этого.

«Я не комплексую без корочек кандидата»

- В сообщении о твоем уходе в ПсковГУ был упомянут, в том числе, Центр социологии и региональной политики, работу которого ты будешь курировать. Что он из себя представляет?

- Он создан год назад и только начал пробовать себя в социологических исследованиях. Конечно, нужно выводить его на новый уровень. Попробуем.

- Это своего рода преемник Института регионального развития?

- Главной проблемой ИРР было то, что даже самой дружной команде, хорошо понимающей друг друга, невозможно добиться успеха, если это сообщество закрывается от внешнего мира. Все это превратилось в междусобойчик. В том числе потому, что не был выстроен диалог с ПсковГУ. Ведь университет – это как раз та площадка, где можно обкатывать любые идеи, где огромное количество умных людей.

Если удастся выстроить модель, когда преподавателям, ученым, студентам будет интересна региональная повестка, когда они увидят заинтересованность в себе, а власть увидит реальный результат, тогда эта связка получится, и будет развитие.

- Ты идешь в ПсковГУ на административную должность. А как на счет преподавания, научной работы?

- У меня за плечами успешно законченная очная аспирантура, несколько лет преподавания в университете в Томске. И я, безусловно, хотел бы читать какой-то курс, потому что это, помимо прочего, позволяет лучше понимать студентов. Не касаться науки, конечно, тоже не получится.

- Планируешь защитить кандидатскую?

- Впервые за многие годы появился повод достать и посмотреть диссертацию, по которой у меня в свое время уже была проведена предзащита и получена рекомендация…

- А что за тема?

- Проблематика диссертации - это профессиональное самоопределение молодежи в информационном обществе. Тема классная, на стыке социологии, философии, педагогики. Она мне в свое время очень нравилась.

- Если кандидатская диссертация уже есть, то может сразу и о докторской можно задуматься?..

- Не-е-е-ет, надо же понимать правила.. Вполне возможно, что уже легче взять новую тему, чем вернуться к той, переработать ее с учетом появившейся информации… Спешить я не буду. В любом случае, это не первоочередная задача. Я не комплексую без корочек кандидата наук, у меня супруга, кстати, кандидат наук и огромное количество знакомых и друзей с различными степенями.

- Переходя на новое место работы, в университет, ты думаешь о карьере, видишь себя через пять, десять лет? Ты хотел бы когда-нибудь стать ректором?

- Боюсь, что для себя я так и не понял прелестей работы в качестве первого лица. Я в этом смысле не карьерный человек. Первое лицо – в университете, в городе, в регионе, в поселении, где угодно – это отсутствие возможности заниматься любимым делом, плюс огромное количество дополнительных обязанностей от бухгалтерии до внешних коммуникаций. Это значит, по сути, отдать всего себя, это тяжелейшая ноша. Я к такому не готов. У меня нет тайного желания: «Ах, стать бы президентом!» Я знаю, что это такое. Посмотрите на любого главу района, не говоря про ректора, губернатора и далее: это люди, которые отвечают за все, это же каторга! Совершенно не соответствует действительности представления обывателей о том, что быть начальником, - это кайф, - это деньги, это власть, персональный водитель и все зашибись!

- Ты известен в регионе не только как чиновник и политтехнолог, но и как писатель. Продолжишь заниматься творчеством?

- Продолжу. У меня есть идеи, наброски, которые хочется реализовать. Они про будущее: так уж получилось...

Беседовал Максим АНДРЕЕВ