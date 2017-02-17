Иван Цецерский вручил премию «Народное признание» в номинации «Наша марка» компании «Столбушинский продукт»

18:25, 17 февраля 2017, ПАИ

Компания «Столбушинский продукт» получила Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2016» в номинации «Наша марка». По итогам зрительского голосования организация набрала 466 голосов, также за «Столбушинский продукт» проголосовали 6 членов жюри. Таким образом, общее количество голосов составило 683,7.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с торжественной церемонии вручения премии, которая проходит сегодня, 17 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, победителя в этой номинации поздравил глава города Пскова Иван Цецерский.

Кроме того, компания «Столбушинский продукт» стала обладателем спецприза от партнера премии движения «СВОЁ!». Представители организации-победителя отправятся на отдых на турбазу «Волынь» в Великолукском районе. Эту награду победителям вручила координатор движения «Своё!», депутат Псковской областного Собрания Александр Братчиков.

Представитель компании-победителя поблагодарил организаторов премии, любителей и ценителей «Столбушинского продукта» за оказанное доверие. «Эта награда - большая честь для нас. Обещаю держать нашу марку на высоте. Мы постоянно работаем над повышением качества нашей продукции, над её экологичностью и аутентичностью», - отметил он.

Иван Цецерский подчеркнул, что ему особенно приятно вручать награду именно в этой номинации. «Столбушинский продукт» - настоящий бренд Псковской земли, его с удовольствием принимают в качестве подарка. К тому же, благодаря этой марке я и сам начал собирать Иван-чай, освоил эту технологию. Спасибо, что сподвигли меня на это», - сказал глава города. Он также поблагодарил Медиахолдинг Псковской области за организацию премии. «Надеюсь, каждый год она будет давать новые имена», - подытожил он.

Также на премию в этой категории были номинированы минеральная вода «Хиловская», которая получила 614 голосов читателей и 1 голос члена жюри (всего – 650,45), и ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», за него проголосовали 136 читателей ПАИ и 5 членов жюри (318,25).

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии были представлены 104 претендента на награду. По итогам первого тура голосования на сайте ПАИ были определены по три финалиста в каждой из номинаций, затем стартовал второй тур, который завершился 13 февраля.

После этого к работе приступило жюри премии, в состав которого вошли заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, прокурор Псковской области Сергей Белов, председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков, президент Торгово-промышленной палаты области Владимир Зубов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин, директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко. Голос каждого из них добавлял соискателю ещё 3% от общего числа голосов, поданных в номинации.

Победители были определены путём сложения результатов народного голосования и голосов членов жюри.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.