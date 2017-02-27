В Пскове создают новый политический блок

11:20, 27 февраля 2017, ПАИ

Экс-руководитель псковского регионального отделения «Партии роста» Василий Краснов объявил о создании политического проекта «Блок Краснова». Как сообщил Псковскому агентству информации сам политик, «в реализации указанного проекта примут участие различные политики и совершенно новые для общественно-политической деятельности люди».

По словам Василия Краснова, блок примет «участие во всех избирательных кампаниях, проводимых на территории Псковской области, в том числе в муниципальных выборах 2017 года». «Мы – реальная оппозиция, которая не торгуется с органами власти и не идет у них на поводу. Наша цель – смена власти законным способом. Отстаивание демократических ценностей и либеральных убеждений», - заявил он.

По его словам, «Блок Краснова» также будет заниматься такими видами деятельности, как «проведение семинаров, сессий, обучение молодежи». Для этого «планируется привлечь известных политиков, общественных деятелей и экспертов. В настоящее время одним из согласившихся является экс-депутат Государственной Думы ФС РФ, известный общественно-политический деятель международного уровня Илья Владимирович Пономарев».

Наконец, блок ставит задачу по привлечению в регион «инвестиций, бизнеса, что станет основой для развития региона».

Василий Краснов также сообщил, что уже «приступил к созданию своей рабочей команды и подготовке к выборам депутатов Псковской городской думы 2017 года».

«В ближайшей перспективе Блок определится с кандидатами в депутаты Псковской городской думы. Кроме того, будет заявлена принципиальная позиция по экономическим и политическим вопросам нашего региона и страны в целом. Главное – реальное привлечение инвестиций в наш регион. Псковская область должна перестать жить в нищете, жители – получить достойную работу, молодежь – уверенность в своей реальной самореализации, а предприниматели – реальную возможность для своего развития (без лишней бюрократии и административного давления)», - резюмировал он.

Напомним, в середине января Василий Краснов заявил, что слагает с себя полномочия председателя местной коалиции непарламентских партий и выходит из Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями. А еще через несколько дней – что принял решение не выставлять свою кандидатуру на очередные выборы руководителя отделения «Партии Роста».

Параллельно он заявил о создании анонимного «Оргкомитета по защите псковских гайд-парков». Это, по его словам, стало причиной проблем в отношениях с партийным руководством: «Могу сказать совершенно точно, что после моих заявлений по защите псковских гайд-парков и требований оргкомитета к губернатору Псковской области отношение ко мне в партии кардинально изменилось. По телефону мне заявили, что я уже не являюсь секретарем федеральной контрольно-ревизионной комиссии», - сообщил он.

Но представитель «Партии Роста» Юлия Витковская опровергла его слова. По ее словам, 22 декабря в Москве состоялся съезд «Партии Роста». На съезде поменялась структура руководящих органов, в том числе обновился состав федеральной контрольно-ревизионной комиссии. «Господин Краснов, который являлся секретарём комиссии, был приглашён на съезд, но по каким-то своим причинам он не приехал. Так как не был предоставлен годовой отчёт, было принято решение комиссию обновить. Сейчас в ней новые члены. Об этом было известно ещё 22 декабря. Почему Василий считает, что решение принято после его заявлений о защите псковских «гайд-парков», нам непонятно. Ситуацию можно перевернуть с пользой для себя, но надо смотреть на факты», - подчеркнула Витковская.