Псковский политкалендарь: Январь 2017 года

15:43, 06 февраля 2017, ПАИ

Январь традиционно считается месяцем затишья во всех сферах. Ведь на первые его полторы недели приходятся новогодние каникулы, затем следует период «раскачки», неизбежный после продолжительного отдыха и начала отсчета «с нуля». Однако январь 2017 года неожиданно оказался богат на политические события. Подробнее о них – в обзоре Псковского агентства информации.

«Окупай-Ольгу»

Пожалуй, наиболее громким и ярким политическим событием января стала история, связанная с перемещением псковских «гайд-парков»: площадок, на которых, согласно областному закону, предписывается проведение пикетов, митингов и тому подобных публичных политических мероприятий. Напомним, в свое время в качестве таковых были назначены территории вокруг памятника княгине Ольге на Октябрьской площади и перед памятником Пушкину и няне на Летнем саду. Сложилось впечатление, что эти «резервации» были созданы для того, чтобы оппозиционеры своими протестными акциями перед Домом Советов не нервировали чиновников региональной администрации.

С конца 2016 года точку у Ольги плотно оккупировали справедливороссы, которые начали в ежедневном режиме проводить там пикет под лозунгом «Турчака в отставку!» Очень быстро внушительных размеров баннеры с соответствующим текстом примелькались горожанам, став привычной частью пейзажа, вызывающей вопросы только у туристов. Причем политически активные горожане жаловались в соцсетях, что палатка, предназначенная для сбора подписей за отставку губернатора, как правило пустует: представители «Справедливой России», расставив свою агитацию, похоже, попросту отправлялись по своим делам.

Региональные власти во главе с самим «виновником торжества» на данную ситуацию публично никак не реагировали. Складывалось впечатление, что они избрали мудрую тактику «Собака лает – караван идет». Тем самым, показывая, что какие-то нападки каких-то справедливороссов их совсем не волнуют.

Но 13 января глава Пскова Иван Цецерский на встрече с журналистами посетовал, что баннеры мешают молодоженам и вообще не красят исторический центр. Дескать ему регулярно приходится краснеть перед гостями города, объясняя, что это за фронда развернулась в самом сердце вверенного его попечению города. По этому поводу, сообщил Цецерский, он написал письмо «политическому» вице-губернатору Максиму Жаворонкову и теперь ждет ответа.

Ответ не заставил себя ждать. Ровно через неделю после заявления главы стало известно, что определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове: на ближнем Завеличье, в районе так называемых «Четырех углов».

Сообщалось, что изменение места проведения публичных мероприятий было предпринято на основании обращений в адрес администрации региона главы Пскова, представителей общественных Российское военно-историческое общество, «Союз женщин России», членов Общественной палаты Псковской области, рядовых горожан, которые были «возмущены тем, что во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города».

Решение вступало в силу через 10 дней. Ну а пока суть да дело, власти внезапно озадачились тем, чтобы максимально затруднить справедливороссам их деятельность. Площадка у памятника Ольге была загорожена фурой станции переливания крови (для этого там предварительно завесили пакетом знак «Остановка запрещена»), а на остановке Летний сад, у памятника Пушкину, началась имитация ремонтных работ, с установкой ограждений и многочисленной техникой.

Все это привлекло к акции «Справедливой России», затерявшейся было информационном поле, внимание многочисленных федеральных СМИ, а также простых псковичей. И дало повод справедливороссам для новых обвинений в адрес региональных властей.

Впрочем, среди как простых горожан, так и политических активистов, нашлись и те, кто счел, что «во всем виноват Брячак», который «злоупотребил своим правом» и изуродовал исторический центр Пскова, спровоцировав власти на ассиметричный ответ.

Зигзаг удачи

Партия власти 21-22 января провела в Москве XVI съезд, на котором единороссы подвели итоги выборной кампании 2016 года, наметили планы на ближайшее будущее и переизбрали партийное руководство во главе с председателем «ЕР», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, еще на 5 лет.

Нашу область представляла весьма внушительная делегация. Псковские единороссы активно участвовали в тематических рабочих группах, посвященных реализации различных партийных проектов, пытаясь извлечь максимум пользы из возможности напрямую пообщаться с руководителями федеральных министерств и ведомств.

К примеру, глава Пскова Иван Цецерский, пользуясь случаем, посетовал министру транспорта РФ Максиму Соколову на необходимость ремонта городских мостов и дороговизну этого дела. Министр согласился с наличием серьезной проблемы и пообещал, что средства на эти и другие злободневные цели принесет работа системы «Платон».

Но если кто и остался в высшей степени доволен итогами съезда, то это депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Васильев, избранный в нижнюю палату российского парламента по партийным спискам. Ведь лидер «Убитых дорог» на съезде возглавил новый партийный проект – «Городская среда».

Бюджет проекта, призванного решать проблемы российских городов с ремонтом и благоустройством дворов и проездов, составляет, не много ни мало, 20 млрд рублей, а с учетом софинансирования вырастет до 36 млрд. Политологи уже заявили, что «Городская среда» - один из важнейших для партии проектов в преддверии президентских выборов 2018 года. Соответственно, возрастает и политический вес г-на Васильева, по поводу попадания которого в новый созыв Госдумы еще меньше года назад у многих в регионе не было стопроцентной уверенности.

Внутри региона «Единая Россия» тоже начала готовиться к выборам. Так, стало известно, что пост руководителя исполкома регионального отделения партии, ставший вакантным в конце 2016 года после ухода с него Александра Гончаренко, возглавит заместитель главы Пскова Игорь Сиротин, и что именно он будет руководить штабом «ЕР» в ходе предстоящей кампании по избранию депутатов городской Думы.

Примечательно, что решение о выдвижении на эту должность Сиротина было принято, судя по всему, достаточно внезапно. По крайней мере, он даже не принял участие в партийном съезде: на момент, когда руководство регионального отделения определилось с кандидатурой, состав делегации был уже согласован и утвержден.

Нельзя сказать, чтобы конкуренты «Единой России» никак не проявляли себя в январе. Однако надо констатировать, то только партия власти быстро и эффективно среагировала на скандал, связанный с резко возросшей в январе платой за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды (ОДН).

Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества.

Возмущение было более чем массовым. Казалось бы, оппозиция просто обязана была возглавить это движение, переведя его из чисто экономической в политическую сферу. Однако этого так и не произошло. Зато на сессии регионального парламента 26 января единороссы обратились к курирующему сферу ЖКХ вице-губернатору Александру Кузнецову с требованием оперативно решить проблему.

Привет из 1937-го

Можно предположить, что, к примеру, ЛДПР не подняла тему ОДН на щит по той причине, что Сергей Макарченко, - экс-координатор регионального отделения Либерально-демократической партии РФ, возглавлявший фракцию жириновцев в прошлом созыве областного Собрания, - будучи директором регионального фонда капремонта, сам тесно связан с темой ЖКХ и является удобным объектом для критики.

Впрочем, либерал-демократы плотно заняты внутрипартийными разборками. Напомним, в конце 2016 года нынешний координатор регионального отделения и лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков наконец-то смог реализовать давнюю мечту областного руководства партии и сместить с поста лидера псковского отделения партии Игоря Иванова.

Казачий генерал-атаман Иванов тогда провел параллели с 1937 годом, когда, по его словам, из-за козней вредителей был обескровлен комсостав Красной Армии. И выразил надежду, что Владимир Жириновский, как Иосиф Сталин когда-то, сможет разобраться в случившемся и реабилитировать верных ему людей.

Однако в январе 2017 года атака на позиции Игоря Иванова продолжилась. На региональной конференции ЛДПР он был исключен и из областного координационного совета партии. Теперь, судя по всему, на повестке дня стоит окончательное решение «казачьего вопроса»: бывшие соратники наверняка захотят добиться исключения Иванова из рядов ЛДПР.

Ну а пока что, по информации ПАИ, либерал-демократы готовятся к кардинальным изменениям в областном руководстве. Антон Минаков подтвердил Псковскому агентству информации, что, согласно уставу партии, одно и то же лицо больше не может совмещать посты регионального координатора и лидера фракции в заксобрании. А значит, ему придется уступить одну из ролей. И, судя по всему, он оставит за собой должность в Собрании.

Можно предположить, что кандидатура нового партийного лидера для многих станет неожиданной. Сергей Макарченко вряд ли планирует дважды вступать в одну воду, возвращаясь на пост координатора. Члены фракции ЛДПР в заксобрании Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов, получившие мандаты в обмен на финансирование партийной кампании, вряд ли претендуют на реальное участие в руководстве региональным отделением.

Остается возможность прихода на княжение в Псковскую область очередного либерально-демократического «варяга». Либо поиск нового лица внутри самой региональной организации. К примеру, таковым мог бы стать участвовавший в выборах в Собрание в сентябре 2016 года директор Производственных интеграционных мастерских для инвалидов Вячеслав Сукманов, отец и тезка которого в 1990-х годах возглавлял ЛДПР в Псковской области

Кроме того, жириновцам предстоит избрать координатора Псковского городского отделения партии.

Уроки истории

Игорь Иванов, между тем, явно не намерен уходить из региональной «большой политики». Скорее всего, после окончательного расставания с ЛДПР мы увидим его в рядах партии «Родина». Лидер ее областного отделения, Константин Вилков, после того как партия весьма скромно выступила на выборах в сентябре 2016 года, вновь активизировался. Правда, псковская «Родина» выбирает весьма специфические поводы для пиара.

В частности, в январе Константин Вилков сообщил, что без пяти минут новоиспеченный член регионального отделения партии, некто Юрий Шокуров, подал в Псковский городской суд иск о признании событий 1993-го года государственным переворотом.

По словам Вилкова, идея иска возникла у Шокурова после того, как Дорогомиловский районный суд Москвы 27 декабря по иску бывшего народного депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника установил юридический факт государственного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года из-за действий активистов Евромайдана.

«Внимательно изучив [решение районного суда Москвы], Шокуров пришел к выводу, что события сентября-октября 1993 года, происходившие в Москве, являются не только государственным переворотом, но и военным преступлением, выразившиеся в полном пренебрежении правовыми нормами, с незаконным использованием военной силы. Учитывая обстоятельства февраля 1994 года, а именно акта государственной амнистии для участников событий со всех сторон, Шокуров считает что дать уголовно-правовую оценку лицам, совершившим госпереворот, в России на данный момент затруднительно, но в гражданском порядке, взяв во внимание решение Дорогомиловского суда, где фемида установила факт госпереворота в соседнем государстве, она просто обязана признать факт государственного переворота, в результате которого убитые, раненные и пропавшие без вести исчисляются цифрами с двумя, а то и с тремя нулями в нашей стране», - пояснил лидер «Родины».

Правда, уже упоминавшийся экс-координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко на своей странице в социальной сети Facebook поставил под сомнение способность г-на Шокурова к столь сложным обобщениям.

«Шокуров Юрий Анатольевич, давно и безвозвратно является глубоко алкозависимым существом. Никакое заявление в суд написать он не мог. Пока он состоял в ЛДПР, из которой, к слову, не вышел, мы регистрировали на него всякие скользкие митинги, за которые могли получить штраф. Просто Шокурову похрену любые штрафы, на нём их много висит, как и долгов впрочем. Желающие могут посмотреть на сайте судебных приставов количество вступивших в силу судебных решений. Сам процесс подачи заявки на митинг был очень увлекательным. Необходимо было отловить этого «борца за справедливость» утром, до того как он успел опохмелиться и доставить в управление внутренней политики, удавалось это не всегда. Он часто участвовал в наших публичных мероприятиях, приводил своих друзей - таких как он на Лепешах много, а у нас можно было разжиться копейкой на алкоголь. И вот от этого «светлого» человека поступает заявление в суд. (…) В итоге мне очень интересно, кто пытается создать информационный повод, спрятавшись за спиной больного алкоголизмом существа», - заявил жириновец.

Так или иначе, но городской суд оставил заявление Шокурова без движения, сославшись на то, что в нем не было указано, «какие личные или имущественные права возникнут, изменятся либо прекратятся у заявителя в результате установления указанного факта [признания событий октября 1993 года госпереворотом]».

Однако после того появилось новое заявление. В нем Шокуров заявляет (с легкой руки г-на Макарченко доавим слово «якобы»), что депутат Верховного Совета РСФСР Сергей Шаталов [в те годы - преподаватель псковского Политехнического института, а впоследствии - заместитель министра финансов РФ - ПАИ], за которого он голосовал на выборах в российский парламент, занимался его жилищным вопросом, держа его на личном контроле. «В октябре 1993 года мне должен был быть предоставлен ордер на получение квартиры. Но в связи с тем, что Верховный Совет России был распущен, автоматически были прекращены полномочия Шаталова С. Д., считаю, что именно на этом основании администрация Пскова отказала мне в получении жилья. Тем самым нарушив мои имущественные права», - утверждает Шокуров.

Псковская «Родина», оседлавшая данную тему, уже провела круглый стол, посвященный событиям октября 1993-го, и заявила о намерении привлечь к предстоящему процессу очевидцев событий – от экс-губернатора Евгения Михайлова до экс-вице-президента Александра Руцкого. Правда, не очень понятно, на что Константин Вилков и его соратники рассчитывают в результате в электоральном плане. Все-таки тема ОДН в этом свете представляется куда более перспективной.

Стоит добавить, что Константин Вилков, похоже, увлекся форматом «круглых столов». После успеха встречи, посвященной трактовке событий 1993-го, псковская «Родина» собрала еще один круглый стол, – на этот раз, на тему демографии. По его итогам была даже принята резолюция с требованием отставки со своих постов руководителей областного здравоохранения Игоря Потапова и соцзащиты Армена Мнацаканяна. Похоже, псковские «родинцы» приняли решение в критике региональных властей сосредоточиться на исполнителях, занимающих «расстрельные» должности.

Судя по всему, это не последнее публичное мероприятие «Родины»: «место для дискуссий» оказалось чрезвычайно востребовано псковскими политиками третьего эшелона и участниками околополитической тусовки. Напомним, все предыдущие попытки привить в Пскове культуру серьезных экспертных политических дискуссий так и не прижились. А вот «клуб по интересам», позволяющий политическим маргиналам выпустить пар в компании себе подобных, может оказаться вполне жизнеспособным.

Партийцы бегут с корабля?

Помимо создания инфоповода, связанного с октябрем 1993-го года, говоря об активности псковской «Родины» можно упомянуть приобретение партией нового активиста в лице «медицинского омбудсмена Псковщины», как его иногда называют в СМИ, фельдшера Ивана Васильева.

Г-н Васильев с середины 2000-х годов зарекомендовал себя как политический активист и «борец за справедливость». 25 января он сообщил о выходе из состава партии «Справедливая Россия» в связи с несогласием с действиями лидера ее регионального отделения. «Олег Брячак, ведомый собственными интересами, своими действиями вносит раскол как внутри партии «Справедливая Россия», так и в обществе», - пояснил он. А уже 30 января Васильев заявил о намерении вступить в партию «Родина».

Вряд ли можно говорить о том, что уход Ивана Васильева поколебал позиции Брячака. Но, тем не менее, это еще один, пусть и маленький, укол лидеру «Справедливой России». Тем более, укол этот в начале года стал не единственным. Забегая вперед, нельзя не сказать, что в начале февраля стало известно о куда более существенном ударе по позициям «СР» и ее регионального лидера. 3 февраля заявление о выходе из партии написал единственный представитель «Справедливой России» в Псковской городской Думе Евгений Самуйлов.

«Моё глубокое убеждение, что деятельность оппозиционной партии не должна персонализироваться. Это не то, ради чего создаются оппозиционные партии», - пояснил своё решение парламентарий. Он подчеркнул, что с руководством регионального отделения партии имеет «разночтения по самому главному вопросу», - заявил Евгений Самуйлов. Он подчеркнул, что не намерен сразу же писать заявление на вступление в другую партию, но в перспективе не исключает, что примкнёт к какому-либо политическому объединению: «Я предполагаю участие в выборах в сентябре. Политика – это искусство компромиссов, поэтому возможны варианты».

Таким образом, «Справедливая Россия» накануне грядущих выборов в гордуму Пскова осталась без представителя в этом органе власти. Ведь, несмотря на то, что г-н Самуйлов был избран в городской парламент по партийному списку, отобрать у него депутатский мандат из-за особенностей законодательства справедливороссам вряд ли удастся. Достаточно вспомнить, как в свое время отец Олега Брячака, Михаил Брячак, тщетно пытался лишить мандата депутата областного Собрания Валерия Митропольского. Кроме того, уход Самуйлова может стать сигналом другим членам партии, пока что еще сохраняющим верность клану Брячаков.

Теория заговора

Пока «большие» партии в Псковской области занимаются решением своих проблем, в регионе назревает борьба за пост координатора общественного движения «Открытая Россия», созданного на средства опального олигарха Михаила Ходорковского.

Среди тех, кто уже заявил о своих претензиях на этот пост, - Василий Краснов, который за последние полтора десятка лет прошел в региональной политике путь от лидера молодежного движения «Соколы Жириновского» до председателя местного отделения «Партии Роста».

В середине января Краснов заявил, что слагает с себя полномочия председателя местной коалиции непарламентских партий и выходит из Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями. А еще через несколько дней – что принял решение не выставлять свою кандидатуру на очередные выборы руководителя отделения «Партии Роста».

Параллельно Василий Краснов активизировался в социальных сетях: политик, ранее в высшей степени лояльный региональным властям, принялся комментировать их деятельность в духе уничижительной критики. А кроме того, заявил о создании анонимного «Оргкомитета по защите псковских гайд-парков» («учитывая тот факт, что зачастую реальная оппозиция подвергается административному давлению, в отношении ее представителей через третьи лица и подконтрольные политические силы постоянно применяются «грязные» политические технологии, на данном временном этапе из соображений собственной безопасности состав оргкомитета будет скрыт», - пояснил он).

Именно интересом к теме гайд-парков Краснов объяснил возникновение у него проблем в партийным руководством: «Могу сказать совершенно точно, что после моих заявлений по защите псковских гайд-парков и требований оргкомитета к губернатору Псковской области отношение ко мне в партии кардинально изменилось. По телефону мне заявили, что я уже не являюсь секретарем федеральной контрольно-ревизионной комиссии», - сообщил он.

Но представитель «Партии Роста» Юлия Витковская опровергла его слова. По ее словам, 22 декабря в Москве состоялся съезд «Партии Роста». На съезде поменялась структура руководящих органов, в том числе обновился состав федеральной контрольно-ревизионной комиссии. «Господин Краснов, который являлся секретарём комиссии, был приглашён на съезд, но по каким-то своим причинам он не приехал. Так как не был предоставлен годовой отчёт, было принято решение комиссию обновить. Сейчас в ней новые члены. Об этом было известно ещё 22 декабря. Почему Василий считает, что решение принято после его заявлений о защите псковских «гайд-парков», нам непонятно. Ситуацию можно перевернуть с пользой для себя, но надо смотреть на факты», - подчеркнула Витковская.

То, как молниеносно «переобулся» политик, можно было бы объяснить желанием оперативно заработать реноме борца с режимом, определенно необходимое потенциальному лидеру «Открытой России». При этом «грязные» политические технологии», задействованные «через третьи лица и подконтрольные политические силы», не заставили себя ждать. Лидер псковской «Родины» Константин Вилков сообщил, что обратился с заявлением в прокуратуру, с требованием проверить компрометирующие Краснова материалы, по стилистике напоминающие почерк скандально известного движения «Оккупай-педофиляй».

Впрочем, сторонники конспирологических теорий незамедлительно предположили, что попытка Василия Краснова войти в состав актива «Открытой России» в Псковской области срежиссирована региональной администрацией. Поскольку трудно не согласиться с тем, что более эффективный способ скомпрометировать местную ячейку проекта Ходорковского, нежели поставить во главе ее столь колоритного политика, придумать сложно.

* * *

Это были основные политические события января. Начавшийся февраль, судя по всему, будет не менее богат в этом плане. Достаточно сказать, что в конце этой недели депутатам Псковской городской Думы предстоит рассмотреть вопрос о поправках в Устав Пскова, предполагающих изменение принципа формирования городского парламента. Однако об этом мы расскажем уже в следующем выпуске «политического календаря» Псковского агентства информации.

Сергей МАРТОВ