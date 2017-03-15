Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу

14:49, 15 марта 2017, ПАИ

Спортивный комплекс «Электрон», расположенный в Пскове, выставлен на продажу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Дмитрий Димитрюк, в аренду которому «Электрон» был передан «Россельхозбанком» в декабре 2016 года. Как стало известно ПАИ из источника, знакомого с ситуацией, с 1 апреля «Электрон» будет закрыт. К этому моменту истечет срок аренды, а также завершатся обязательства спорткомплекса перед детскими спортивными школами, которые проводили там свои занятия.

Напомним, ранее «Электрон» находился в собственности компании ООО «Кроника». В 2011-2013 годах «Россельхозбанк» выдал кредититы на сумму 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний, включавшей, в том числе, «Кронику» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал «Электрон». После того, как заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком, параво собственности на спорткомплекс перешло к «Россельхозбанку», администрация которого в декабре 2016 года приняла решение сменить арендатора «Электрона».

После того, как в декабре 2016 году у спорткомплекса сменился арендатор, руководство псковского радиозавода «Плескава», по сообщениям СМИ связанное с прежним собственником, перестало обеспечивать «Электрон» теплом и водой, в результате чего стала невозможной эксплуатация расположенного в нем бассейна.