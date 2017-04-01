На выставке «Свадьба EXPO» вручили награду лучшему свадебному фотографу Псковской области

17:34, 01 апреля 2017, ПАИ

Победителем конкурса «Лучший свадебный фотограф», который в рамках выставки «Свадьба EXPO» провела газета «Комсомольская правда. Псков», стала Элеонора Миллер. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, награду лучшему фотографу региона вручили сегодня, 1 апреля, в день открытия выставки в ТРК «Акваполис».

Напомним, принять участие в конкурсе могли свадебные фотографы Псковской области. Им необходимо было представить три лучших фото, сделанных за последние 3 года. Фотографии участники выкладывали в альбом группы «Комсомольской правды. Псков». Сильнейшего читатели выбрали путем голосования, которое стартовало на сайте 20 марта.

На выставке «Свадьба EXPO`2017» представлены порядка 70 участников, все они, так или иначе, занимаются организацией торжеств. Здесь можно познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств, посетить мастер-классы от фотографов, сделать макияж и причёску, приобрести украшения и подарки, выбрать свадебное платье. Многие из участников выставки только в период её проведения будут распространять сертификаты на скидки.

Для гостей выставки приготовили оригинальную концертную программу: номера артистов, выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу. Артисты представят разнообразные танцевальные номера: от русских народных танцев до кавказских, бальных танцев, сальсы и хип-хопа. Также на выставке состоятся показы от парикмахеров, стилистов, визажистов и салонов свадебных платьев, пройдут свадебные обряды.

Пришедших на выставку ждут розыгрыши призов и подарков. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Выставка будет работать 1 и 2 апреля.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>