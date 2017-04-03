Количество пострадавших при взрыве в метро Петербурга увеличилось до 50

16:30, 03 апреля 2017, ПАИ

Количество пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора города Андрея Кибитова. По его словам, с пострадавшими работают медики, для их эвакуации используются вертолёты.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек. Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин.

Губернатор города Георгий Полтавченко ввёл в действие план по чрезвычайной ситуации. На данный момент метро Санкт-Петербурга полностью закрыто на вход и на выход. Кроме того, петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, в том числе входной и предполетный досмотр.