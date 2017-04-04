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По предварительным данным, среди пострадавших в петербургском метро нет псковичей

По предварительным данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, среди пострадавших при взрыве в петербургском метро нет псковичей. Как стало известно Псковскому агентству информации, в настоящее время не опознаны 8 погибших. Данные будут уточнены утром 4 апреля.

Напомним, ранее ГТРК «Псков» со ссылкой на неназванный источник сообщила, что в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга пострадала уроженка Псковской области, которая получила ранения и была госпитализирована в одну из больниц Петербурга.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 11 человек. Причины взрыва выясняются, по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

«Ещё не выяснены причины, поэтому об этом ещё рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», - заявил президент России Владимир Путин.

Губернатор города Георгий Полтавченко ввёл в действие план по чрезвычайной ситуации. Метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто на вход и на выход. Кроме того, петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, в том числе входной и предполетный досмотр.
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