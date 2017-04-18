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Общество

Документы по участию в программе «Городская среда» муниципалитеты Псковской области должны согласовать до 1 мая

Глава Пскова Иван Цецерский призвал коллег из районов области до 1 мая согласовать с жителями документы по участию в программе «Городская среда», в рамках которой будут выделены средства на благоустройство дворов, скверов и парков. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с общего собрания членов Совета муниципальных образований области 18 апреля.

Напомним, что «Городская среда» - партийный проект «Единой России», в рамках которого Псковская область получит 150 млн рублей. Ранее на сегодняшнем заседании  руководитель аппарата администрации региона – заместитель губернатора Максим Жаворонков обратил внимание глав муниципалитетов на то, что списки мест, которые будут подлежать благоустройству в этом году, должны составляться на сходах граждан и публичных слушаниях, а утверждаться - в Общероссийском народном фронте.

Иван Цецерский отметил, что в реализацию программы «Городская среда» в Псковской области включатся почти 50 муниципальных образований и попросил до 1 мая провести согласования, чтобы дать старт работам.

Говоря о конкурсе «Лучшее поселение Псковской области», Иван Цецерский отметил важность его проведения. Он отметил, что в прошлом году ему было приятно приезжать в поселения и видеть, как активно они включились в работу.

Глава Пскова поздравил коллег с наступающим Днем местного самоуправления и пожелал всем успехов в «очень важном нелегком труде на благо людей».

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