Некоторые дороги в Пустошкинском районе будут перекрыты 7 мая в связи с проведением ралли

15:53, 05 мая 2017, ПАИ

7 мая в связи с проведением VIII этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра – 2017» будет перекрыты некоторые дороги в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Так, с 8:30 до 11:30 будут закрыты участки от деревни Ореховно до деревни Святец (дорога Гультяи – Ореховно – Святец), от деревни Борки до деревни Торчилово (дорога Линец – Гультяи – Шалахово).

С 9:00 до 12:15 и с 12:35 до 15:15 проезд запретят между деревнями Тимоново и Пожни (дорога Пожни – Шалахово – Столпово), с 12:20 до 15:10 и с 15:20 до 18:00 – между деревнями Торчилово и Шалахово (дорога Линец – Гультяи – Шалахово), с 15:20 до 18:00 – между деревнями Шалахово и Пожни (дорога Пожни – Шалахово – Столпово).

Напомним, что ралли «Голубые озёра 2017» носит также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Гонка состоится 6-7 мая. Заявки на участие в соревновании подали более 50 экипажей.

Церемония открытия ралли состоится 6 мая в 20:00 в городе Великие Луки на парковке у торгового центра «Апельсин». После неё на той же площадке состоятся показательные заезды гонщиков.

Старт ралли состоится 7 мая в 10:00 из деревни Рокачино Пустошкинского района. Гонщикам предстоит проехать порядка 200 километров, из которых около 83 километров – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположатся в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно.

Церемония награждения победителей состоится в этот же день в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.