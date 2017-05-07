После второй секции VIII этапа Кубка России по ралли лидируют петербуржцы Осипов и Андреев

15:03, 07 мая 2017, ПАИ

После второй секции VIII этапа Кубка России – ралли «Голубые озёра -2017», которое проходит сегодня, 7 мая, в южных районах Псковской области, лидерство в абсолютном зачёте сохранили Александр Осипов и Александр Андреев из Санкт-Петербурга. На второй строчке пока Игорь и Яна Буланцевы из Москвы, на третьей – петербуржцы Павел Щербаков и Алексей Горюнов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре гонки.

В зачете 2000Н лидер также не изменился. На первом месте, как и после первой секции Александр Зайцев (Санкт-Петербург) и Юлия Шатохина (Ярославль).

В классе 1600Н лидировавшие после первой секции гонки петербуржцы Сергей Терентьев и Сергей Бойкиня опустились на второе место. Возглавляют же турнирную таблицу Вячеслав Никонов и Дмитрий Дегтярёв из Санкт-Петербурга.

В зачёте «Наша классика» самыми быстрыми были Владимир и Вячеслав Степановы из Санкт-Петербурга. Отметим, что участники, выступающие в этой категории, гонку завершили – для них гонка состояла из двух секций.

Сейчас участники гонки прибывают в Пустошку, где они почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложат цветы на Аллее Героев.

Напомним, что экипажам сегодня предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположены в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно.

В связи с проведением гонки некоторые дороги в Пустошкинском районе перекрыты.

Церемония награждения победителей состоится в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.