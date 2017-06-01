Режиссёр картины «Нелюбовь» мечтает снять фильм о Великой Отечественной войне

22:33, 01 июня 2017, ПАИ

Режиссёр картины «Нелюбовь», который в мае получил приз Каннского фестиваля, Андрей Звягинцев мечтает снять фильм о Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Говоря о картине «Нелюбовь», режиссер отметил, что ни в коей мере не осуждает ее героев, поскольку, по его мнению, становиться в позицию осуждения - неправильно. «Я отношусь к ним с сочувствием. А вообще не имеет значения мое отношение - на экране вы видите «тени» для того, чтобы в результате полученного впечатления у нас в сознании возникла тревога за себя и своих близких», - сказал он.

Сюжет трех его последних фильмов – «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь», по словам режиссера, требовал современного языка, не обремененного «мифологическими планами». «Если будет следующий сюжет какой-то запущен, например, о котором я мечтаю - о Великой Отечественной войне - это уже будет не социальное кино, это будет другой взгляд», - поделился А. Звягинцев.

Напомним, что фильм «Нелюбовь» вышел сегодня, 1 июня, в широкий прокат во множестве российских городов. Картина была показана в начале 70-го Международного Каннского кинофестиваля, лидировала в рейтинге кинокритиков журнала Screen на протяжении всего фестиваля, а по его итогам получила приз жюри.

В фильме рассказывается история московской супружеской пары в разгар тяжелого развода. Борис (Алексей Розин) и Женя (Марьяна Спивак) всё еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей (Матвей Новиков), который неожиданно после их очередной ссоры исчезает.

Отметим, что в фильме снялась актриса из Пскова Марина Васильева.