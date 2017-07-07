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Общество

Проректор ПсковГУ о дефиците врачей: Схема покупки специалистов не работает

Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности ПсковГУ Владимир Микушев не согласился со схемой решения кадровой проблемы в сфере здравоохранения, предложенной первым вице-спикером Псковского областного Собрания Виктором Антоновым. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с прошедшей 7 июля пресс-конференции.

«Путь в виде назначения большой зарплаты отрицает саму необходимость наличия в Пскове университета. Получается, зачем университет, если можно купить специалистов со стороны, но в жизни-то совсем не так, такая схема не работает», - уверен проректор.

Он также подчеркнул, что «на лечебном деле никакой вуз ничего не заработает».  «Для учебного учреждения это вообще нерентабельно. Для вуза это серьёзный вызов и испытание, на которое мы идём», - заявил Владимир Микушев, ведя речь об открытии в ПсковГУ медицинского факультета.

Он подчеркнул, что Псковской области появление медицинского факультета «просто необходимо», и согласился с главврачом Псковской областной клинической больницы Анатолием Волковым в том, что использование ресурсов областной больницы серьёзно поднимет качество образования на факультете. «Тесное взаимодействие практикующего специалиста и студента - то, что необходимо», - подытожил Владимир Микушев.

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