Красиво жить не запретили
11 июля состоялась очередная, 11-я сессия Псковского областного Собрания. В предварительной повестке дня было совсем немного пунктов. А после того, как часть вопросов по тем или иным причинам была снята, возникло впечатление, что депутаты смогут достаточно оперативно отправиться на летние каникулы. Однако без острых и продолжительных дискуссий все же не обошлось. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.
«Хозяева мира», уникальная панорама и «спонсирование НАТО»
КОРОТКО:
В ходе традиционных «десятиминуток ненависти» представители оппозиционных партий как всегда высказывались по важнейшим для них вопросам. На этот раз оппозиционеры предложили создать в России музей советских памятников, защитить от высотной застройки гору Соколиха под Псковом и возмутились «спонсированием» блока НАТО за счет псковских налогоплательщиков.
Первым слово взял представитель КПРФ Виктор Дуля. Бессменный редактор «боевых листков» компартии в Псковской области, он обрушил на коллег по Собранию самую что ни на есть классическую политинформацию, выдержанную в стилистике «позднего застоя».
Отметив, что, несмотря на видимость конструктивных отношений между Россией и Западом, в мире набирает обороты русофобия (тут чувствовалось явное влияние последней работы экс-персека псковского обкома КПРФ Владимира Никитина), Виктор Дуля в качестве примера привел Польшу, в которой, как известно, хотят демонтировать памятники советского периода, в том числе посвященные советским солдатам-освободителям.
Коммунист вынужден был констатировать, что за последние годы «хищническая и агрессивная политика «хозяев мира» не изменилась». Разве что раньше она была направлена на СССР и КПСС, а теперь под ударом оказалась «новая Россия с ее несметными богатствами». «Это стало возможным благодаря упущениям во внешней политике», - не преминул Виктор Дуля указать на недоработки нынешних российских властей.
По мнению коммунистов, в этой ситуации России необходимо налаживать отношения с дружественными странами (видимо, имеются ввиду Иран и КНДР), а также «решительными действиями» пресекать проявления русофобии, искажение итогов Второй Мировой войны и варварство в отношении советских памятников.
В связи с этим Виктор Дуля озвучил призыв фракции КПРФ к коллегам по областному собранию обратиться к правительству РФ с требованием демонтируемые в Польше и на Украине монументы вывезти в Россию, где организовать на их базе специальный музей.
Коммунист, возможно, не знал, что подобные аттракционы в мире уже есть. И почему-то не добавил, что логично было бы открыть такой музей именно в Псковской области. Так сказать, «там, где начинается Россия».
Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг свой десятиминутный спич посвятил ситуации с новыми охранными зонами монументу Александру Невскому на горе Соколихе под Псковом: то есть вопросу, который бурно обсуждался накануне на заседании комитета заксобрания по законодательству и стоял в повестке дня сессии. «Яблочник» то ли не нашел для «десятиминутки» другой темы, то ли решил провести артподготовку перед рассмотрением вопроса по существу.
Высказав резонное предположение, что каждый из присутствующих, включая великолучан и жителей райцентров, хоть раз да был на Соколихе, он напомнил, что от подножия памятника князю и его дружине открывается во все стороны света «уникальная чистая панорама». В частности – виды на Троицкий собор и Снетогорский монастырь. То есть, образно говоря, «на всю русскую историю».
«Эта точка – связующее звено между выдающимися памятниками истории и культуры. Ничья рука не дотянулась пока до этих полей, мы видим их такими, как видели сотни и тысячи лет назад. Наша задача – сберечь это для потомков», - обратился Лев Шлосберг к коллегам.
По его словам выходило, что в случае принятия зон охраны в предложенном виде, по периметру могут быть возведены здания высотой до 50 метров, которые «фактически навсегда уничтожат уникальную панораму». «Кто-то скажет что глупость, вкусовщина», - прозорливо отметил «яблочник», и продолжил: «Но возможность видеть с Соколихи Троицкий собор – сама по себе предмет охраны».
Последним «десятиминуткой» воспользовался лидер региональной «Справедливой России» Олег Брячак. Он в своей риторике явно стремился к запоминающимся и ярким образам. И, завязав со «сказками», обратился к такому неисчерпаемому источнику вдохновения, как личные детские воспоминания.
«Как-то раз мы с одноклассником стояли в школьном коридоре и ждали учительницу. Мой товарищ нервничал и мял в руках тюль…», - начал свой рассказ Олег Брячак. «Зачин» был столь неожиданным, что несколько единороссов не смогли сдержать эмоции. Так что г-н Брячак, не меняя тона, обратился к спикеру областного Собрания Александру Котову с просьбой: «А можно тех, кто изображает клоунов, попросить этого не делать? Пусть они в цирке смеются!» После этого, вполне в школьном духе, высказывания, справедливоросс невозмутимо продолжил: «Тут подошла учительница, и сказала: «Ты зачем мнешь тюль?! А мой товарищ так испугался, что спрятался за занавеску, и сказал: «Это не я!»
Вопрос о том, почему же одноклассника Олега Брячака так пугала встреча с учительницей, и зачем они вообще ее ждали, так и остался невыясненным. Потому что лидер «Справедливой России» перекинул неожиданный мостик от детской травмы к «злобе дня»: «…Мне это напомнило поведение губернатора Андрея Турчака. Наш регион занимает последние места по всем социально-значимым показателям жизни населения и первые по уровню смертности. Около миллиарда тратим не на нужды населения, а просто кормим довольных банкиров. Губернатор не признает эту проблему. Когда у него спрашивают, почему в Псковской области самые бедные семьи, он говорит, что статистика неправильно считает».
Впрочем, и это был еще не конец истории. «С руководителя региона берут пример некоторые чиновники», - многозначительно заявил Брячак. «Наверное, некоторые подумали: «А почему нам нельзя?», и пустились во все тяжкие», - предположил он.
«За 2016 год все мы, жители Пскова, заплатили налогов около 900 миллионов, - продолжал справедливоросс (впрочем от Олега Михайловича, который за 2016 год задекларировал доход всего в 197 тысяч рублей, слышать это было несколько странно). Более половины собранных налогов одним из руководителей города, – который давал присягу, хотя он не боевой офицер, а замполит, завклубом (тут все невольно стали искать в зале главу Пскова Ивана Цецерского, которого г-н Брячак некоторое время назад вызывал на «политическую дуэль») – были переданы фирмам, созданным за 11 дней до этого. Руководители этих фирм однодневок – люди с эстонским гражданством».
«Что получается? – терпеливо разъяснял Олег Брячак. - Некто позволил себе взять наши российские бюджетные деньги и отправить их фирмам с учредителями-эстонцами. Эстония – стана НАТО. Там сегодня разгружается тяжелая американская техника. Получается, мы спонсируем НАТО!!!»
После такого резюме Виктору Дуле впору было снять шляпу и попросить о мастер-классе по политинформации у коллеги из «Справедливой России».
«Земельный вопрос» их испортил
КОРОТКО:
Темой традиционного парламентского часа на 11-й сессии был заявлен вопрос «О перспективах решения проблемы, сложившейся с кадастровой оценкой земельных участков в Псковской области». Председатель областного Комитета по управлению госимуществом Людмила Гребнева попыталась убедить депутатов, что проблема это не псковская, а общероссийская, и ее решение активно ищется по всей стране. Однако парламентариев, значительную часть избирателей которых составляют собственники земельных участков, это не успокоило. И они приняли решение осенью вернуться к вопросу, чтобы проверить, а что же собственно изменилось.
Напомним, еще в марте в сфере внимания политиков и граждан оказалась проблема, связанная с резким ростом кадастровой стоимости земли в регионе. В результате должен вырасти и земельный налог, что в полной мере граждане ощутят на себе в 2018 году. Однако уже накануне дачного сезона разгневанные садоводы вышли на митинг. И власти были вынуждены снизить ставки налога, ввести налоговые каникулы и пообещать пересмотреть кадастровую стоимость участков тех собственников, которые не согласны с новыми цифрами.
Людмила Гребнева напомнила, что последний раз до этого Государственная кадастровая оценка проводилась 10 лет назад, так что «существенный рост удельного показателя кадастровой стоимости прогнозировался». Тем не менее, результаты работы выигравшего конкурс петербургского ООО «Центр экспертизы оценки собственности» для многих оказались полной неожиданностью. Ведь кадастровая стоимость дачных участков и земель сельхозназначения выросла аж в 25 раз, а земель поселений – в 7,5 раз.
Председатель КУГИ напомнила, что в регионе уже приняты нормативно-правовые акты по снижению ставок. На сегодняшний день 62 муниципалитета на территории 17 районов снизили ставки земельного налога как минимум с 0,3% до 0,2%. А в Пскове для садовых некоммерческих товариществ (именно в областном центре концентрируется наибольшее количество дачников) введены «налоговые каникулы» до конца 2018 года. Кроме того, установлены льготы по земельному налогу для малоимущих и детей-сирот. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны освобождены от налога на 100%, неработающие пенсионеры - на 50%.
Людмила Гребнева добавила, что несогласные с новой кадастровой стоимостью своей земли могут заказать независимую оценку и обраться в комиссию с заявлением о снижении цены.
В целом же, отметила она, проблема касается не только Псковской области, но является «системной».
Также, сообщила начальник КУГИ депутатам, принято распоряжение о реорганизации Бюро технической инвентаризации в Государственное бюджетное учреждение «Бюро технической инвентаризации и кадастровой оценки». К 1 сентября планируется завершить реорганизацию и начать готовить базу для проведения новой кадастровой оценки, под которую подпадут 500 тысяч земельных участков и столько же объектов капитального строительства.
Доклад Людмилы Гребневой вызвал множество вопросов у парламентариев.
Член фракции «Единая Россия» Ульяна Михайлова спросила, во сколько обойдутся услуги независимого оценщика. Для физического лица - порядка 10 тысяч рублей, сообщила Людмила Гребнева. Всего в 2017 году, рассказала она, кадастровая стоимость земли в регионе была снижена в общей сложности на 2 миллиарда рублей.
Коллега г-жи Михайловой по фракции Всеволод Козловский поинтересовался, кто возместит гражданам, которым «создали проблему» и которым теперь «надо судиться, что-то доказывать», потраченные время и средства. Однако Людмила Гребнева заявила: «Я не считаю, что мы создали проблему. Мы сделали то, что должны были в соответствии с законодательством». «Да, не все довольны результатами», - признала, впрочем, она.
«Мы занимаемся тем, чтобы помочь муниципалитетам максимально получить налоги. Никакого безобразия нет. Проведена плановая работа. Да, результаты неожиданные. Но рынок не стоит. Предыдущая оценка была 10 лет назад. Сейчас наша задача – сбалансировать поступления в бюджеты и сделать так, чтобы для граждан налоги не были неподъемными», - добавила Людмила Гребнева.
Однако по мнению Ульяны Михайловой «суть возмущения в том, что кадастровая стоимость завышена относительно рыночной». «Я не готова согласиться, что вопрос урегулирован. За 10 лет уровень зарплат вырос на 30%, цены – на 70%, доллар – в два раза. А стоимость земли – в 25 раз», - отметила она.
По данным г-жи Михайловой, проблема затронула 46 тысяч жителей области, 80% которых – пенсионеры с доходом в 14-15 тысяч рублей, для которых 1000-1500 налога в год – существенная сумма, гонорар в 10 тысяч оценщику - совершенно неподъемная сумма.
«Вопрос, как решить проблемы физических лиц, а не проблемы комитета… Надо помочь, чтобы налог был справедливым и не приходилось оспаривать его в частном порядке», - резюмировала парламентарий.
«Может, нам коллективно обратиться в прокуратуру?» - предложил Лев Шлосберг. Он также просил дать слово руководителю региональной общественной организация «Комиссия по садоводствам» Анне Войченко, однако спикер Собрания счел, что в рамках парламентского часа это неуместно.
Примирительную позицию занял единоросс, председатель комитета Собрания по экономической политике и АПК Александр Братчиков. Он напомнил, что именно его комитет инициировал рассмотрение данного вопроса в рамках парламентского часа. «Мы понимаем, какая проблема сложилась. Понимаем, что это основной налог для муниципалитетов. Можно по-разному относиться, высказывать недовольство, пытаться заработать очки. Самое главное - найти решение, разобраться в ситуации», - сказал депутат, подчеркнув, что региональные власти признают допущенные ошибки и стремятся к исправлению ситуации.
Представитель областного государственно-правового комитета Наталья Волкова сообщила народным избранникам, что порядка 90% дел гражданской коллегии Верховного суда – как раз об оспаривании кадастровой оценки. «Такая проблема по всей стране», - сообщила она. Чем порядком раздосадовала спикера Собрания: «Нам-то от этого не легче! Нам надо решить проблему в Псковской области», - напомнил Александр Котов.
«Областное Собрание вернется к этому вопросу осенью в рамках своих контрольных полномочий. Чтобы мы понимали, какие конкретные шаги предпринимаются», - подвел черту под обсуждением председатель регионального парламента.
Страсти по Соколихе
КОРОТКО:
Тема, затронутая во время «десятиминутки ненависти» перед началом сессии – о проекте охранных зон монумента на горе Соколиха под Псковом – стала поводом для настоящей битвы на сессии. В ход пошли взаимные обвинения и подозрения. Противников конкретного проекта охранных зон даже записали в «агенты влияния» заокеанской закулисы, по вине которых в Псковской области тормозятся темпы сдачи жилья.
«Бой за высоту 75:00» (так обозначена на картах Соколиха) еще весной прошлого года в блоге на ПАИ предсказывал псковский архитектор Владимир Шуляковский. «Очень советую всем, кто любит родной город, этим летом посетить Соколиху и её окрестности. В хорошую погоду, вечерком. Погулять, пофотографировать. Запомнить вид на Троицкий собор, на Снетогорский монастырь. Посмотреть, как блестит на горизонте Псковское озеро. Восхититься мощью памятника князю и его дружине. Скоро всё здесь изменится. Это последнее лето», - пророчествовал он.
А в августе того же года, на заседании совета по охране культурного наследия при губернаторе г-н Шуляковский предложил придать территории вокруг горы Соколихи на окраине Пскова статус «особой зоны», дабы гарантировать, что застройка там не будет вестись «так, как у нас принято - риэлторскими методами, когда территория нарезается на участки и каждый пытается впихнуть максимальное количество квадратных метров».
Губернатор, к слову, тогда эту инициативу поддержал, предложив вынести этот вопрос на Градостроительный совет Пскова. По мнению главы региона, в окрестностях Соколихи «должно быть единое архитектурное решение и не должно быть высотного строительства».
Впрочем, до нюансов архитектурного решения дело пока не дошло. На 11-й сессии областного Собрания обсуждался проект охранных зон, от конфигурации и содержания которых во многом будет зависеть архитектурный облик новых кварталов Пскова.
Копья ломались уже накануне, на заседании комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению, где обсуждалось вынесение на сессию этого вопроса. Так что докладчица, заместитель председателя комитета по охране памятников культурного наследия Псковской области Надежда Волова, сходу принялась упреждать вопросы.
В частности, она отметила, что проект охранных зон получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. По ее словам, соответствующий акт был размещен на сайте госкомитета для общественного обсуждения, но в положенные 15 дней предложения и замечания так и не поступили. В результате на рассмотрение научно-методического совета вопрос не выносился.
«Относительно замечания, кто комитет не уведомил заинтересованных лиц… Председатель комитета на каждом заседании научно-методического совета обращает внимание, что документы размещаются на сайте. Говорить, что никто не знал и не видел – некорректно», - добавила она, заметив, что, несмотря на жалобы на отсутствие компьютеров и выхода в интернет у многих псковских экспертов, развернувшиеся в соцсетях баталии с участием архитекторов, искусствоведов и градозащитников, показывают: «Все могут зайти на сайт!»
Надежда Волова также подчеркнула, что территория охраняемого ландшафта вокруг Соколихи застройке не подлежит, а вот высотное строительство на периферии этой зоны было предусмотрено еще генпланом 1971 года: «Ничего нового на данной территории не происходит. Как она запланирована, так и продолжает развиваться». Кроме того, по ее словам, устанавливаемые зоны охраны не повлекут закрытия никаких панорам, поскольку их и нет: с Соколихи и так «видны только купола и кресты» Троицкого собора и Снетогорского монастыря.
Что же касается слухов о том, что данное решение закроет памятникам Пскова путь в списки охраняемых объектов ЮНЕСКО, то «это критике не поддается», поскольку ни один объект из потенциального списка с горы Соколиха не виден, и наоборот.
Лев Шлосберг, тем не менее, не сдавался. «В 2016 году проект был разработан научно-производственным центром по охране памятников. Почему работа не была принята?» - спросил он.
«При попытке проведения историко-культурной экспертизы мы получили негативные замечания в его адрес, поскольку в охранные зоны включалась огромная площадь Пскова, практически до стен Окольного города, но отсутствовало достаточно убедительное обоснование. Заказчик на это не пошел, чтобы не ставить проектную организацию и разработчика в неудобное положение», - пояснила Надежда Волова. «Я не хотела этого говорить! Но вы спросили, и я это сказала!» - добавила она.
«Я испытываю большие страдания. Есть ощущение, что какая-то антенна выключена...», – признался лидер псковского «Яблока». По его мнению, охранные зоны монумента на Соколихе по значимости сопоставимы с зоной охраны псковского Кремля. А главное, «нельзя исходить из того, что если панорама испорчена наполовину, то ее надо испортить полностью».
«Я усматриваю прямое влияние собственников участников за средства которых произведена разработка проекта. Этой прямой конфликт интересов!» - прямо заявил «яблочник». «Бывает, 20-25 человек обсуждают на научно-методическом совете конкретное здание по несколько часов. Здесь такого не было. Это не логично!» - добавил он. И пообещал: «Я буду обращаться к губернатору, чтобы данный вопрос был рассмотрен на совете по культурному наследию. Это прямое действие против интересов Псковской области!»
Наконец, Лев Шлосберг попытался «пронять» депутатское большинство, применив последний аргумент: «Я человек не воцерковленный, в отличие от многих из вас. Но я хочу предупредить: этот проект может иметь последствия, которые я бы назвал не богоугодными!»
«Жаль, что вы не воцерковленный. Так хочется сказать вам: «Побойтесь Бога!» - не удержался Александр Котов. И поспешил разъяснить пришедшим на сессию общественникам: «Лев Шлосберг работает в Собрании на постоянной основе, но до вчерашнего дня никаких действий для организации дискуссии им предпринято не было: собрать общественников, организовать круглый стол. Я знаю, почему. Потому что такая черновая работа не приносит политических очков. Она предполагает только затраты сил и здоровья. А вот выступления на сессии, создание ажиотажа – приносят политические очки!»
Что касается сути проекта, то, заявил спикер, «у меня ощущение, что проект разработан качественно». «Надо думать о том, что мы должны искать здоровый компромисс между сохранением объектов истории и культуры и развитием города Пскова… Чем больше будет предложение на рыке, тем доступнее будет жилье», - добавил он, укорив г-на Шлосберга, который, по данным Александра Котова, проживает в центре города и «быть может, даже видит из окон купола кремля».
«Я буду рад, если председатель не будет переходить на личности. Не было ни одного заседания комитета, на которое я бы не пришел. Ни на одно совещание по данному проекту меня не приглашали», - счел нужным парировать «яблочник». Но и Александр Котов не желал оставаться в долгу: «Вы не вводите окружающих в заблуждение! У вас есть возможность у самого инициировать круглые столы, совещания, рабочие группы».
Лидера «Яблока», между тем, поддержал первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. По его словам, коммунисты пришли к выводу, что обсуждение проекта прошло незамеченным. В связи с этим он предложил отложить рассмотрение вопроса, а также выразил желание «послушать застройщика». «Хотелось бы понимать, что мы увидим с Соколихи: высотные здания с дворами-колодцами, или красивую архитектуру», - пояснил коммунист, добавив: «Время у нас есть».
Это возмутило единоросса Алексея Севастьянова: «Кто вам сказал, что у вас есть время?! Мы почему позволяем себе нарушать закон? Нам представитель комитета сказал, что они сделали свою работу в рамках действующего законодательства. Человек оплатил экспертизу. Мы сейчас не решаем вопрос застройки, мы решаем вопрос охранных границ!» Кроме того, депутат призвал «не перетягивать одеяло у районных и городских коллег». «Они тоже болеют за Псков и подумают, какая должна быть высотность», - выразил уверенность он. Досталось и общественникам, вовремя не подавшим замечания к проекту: «Почему эксперты пенсионного и предпенсионного возраста, у которых достаточно времени, ничего не замечают? Что им мешало? Желания не было? А может, заказ не поделили?»
За общественников вступилась Ульяна Михайлова: «Я считаю недопустимым пенять в адрес общественников! – заявила она. - Они объективно обладают меньшими возможностями, в том числе техническими. Если возник вопрос – то надо дать проблемные моменты урегулировать. Тем более, этого требует закон об общественном контроле».
Но Алексей Севастьянов выдал проверенный аргумент: «На набережной также общественники проснулись очень поздно. Провели конкурс – и общественность проснулась. Мы сидели потом, и думали, как бы федеральные деньги не ушли».
Свои «пять копеек» при упоминании общественности поспешил вставить и активист ОНФ Всеволод Козловский. «Хотел бы не согласиться, что у общественности нет площадок и возможности обсудить вопрос, - заявил он. - Когда возникли вопросы по программе «Городская среда», они были обсуждены. У нас много площадок, на которых общественность может работать. Почему раньше не вышли с данным вопросом, не сказали, что это плохо? Те, кто хочет, - работают!»
«Мне непонятна паника товарища Севастьянова. Мы принимаем непродуманные решения и потом переделываем. Призываю отнестись по-хозяйски и отложить на следующую сессию!» - высказался коммунист Виктор Дуля. Но к единороссам тем временем прибывали свежие силы.
«Наша страна под санкциями. Но, возможно, многим заокеанским силам выгодно через агентов негативно влиять на нашу экономику», - поделился подозрениями девелопер Ян Лузин. По его словам, законодательные ограничения, наложенные в областном центре на строительство, уже привели к тому, что Псковская область - одна из последних по вводу нового жилья. «Кому-то не очень нравится, что подряд достался не тем специалистам! – добавил единоросс. – Но, наверное, заказчик вправе выбирать. Этот вопрос не внезапно возник. Заказчик многие месяцы обсуждал его со специалистами
В том же духе высказался и член фракции «Единой России» Юрий Сорокин. «Буду голосовать без угрызений совести! – пообещал он. - Наши предки нам завещали размножаться, обогащаться и жить хорошо. В природе человека – жить безопасно и красиво. Мы не можем помешать природному процессу. Нужно поддерживать строительство в красивых местах. Это не умалит красоту и историческую ценность нашего города!»
В итоге постановление поддержали 32 из 40 присутствовавших на сессии депутатов. 4 проголосовали против, еще 7 попросту не стали голосовать.
Олег ТОМИЛИН,
фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов