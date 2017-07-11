Красиво жить не запретили

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«Бой за высоту 75:00» (так обозначена на картах Соколиха) еще весной прошлого года в блоге на ПАИ предсказывал псковский архитектор Владимир Шуляковский. «Очень советую всем, кто любит родной город, этим летом посетить Соколиху и её окрестности. В хорошую погоду, вечерком. Погулять, пофотографировать. Запомнить вид на Троицкий собор, на Снетогорский монастырь. Посмотреть, как блестит на горизонте Псковское озеро. Восхититься мощью памятника князю и его дружине. Скоро всё здесь изменится. Это последнее лето», - пророчествовал он.

А в августе того же года, на заседании совета по охране культурного наследия при губернаторе г-н Шуляковский предложил придать территории вокруг горы Соколихи на окраине Пскова статус «особой зоны», дабы гарантировать, что застройка там не будет вестись «так, как у нас принято - риэлторскими методами, когда территория нарезается на участки и каждый пытается впихнуть максимальное количество квадратных метров».

Губернатор, к слову, тогда эту инициативу поддержал, предложив вынести этот вопрос на Градостроительный совет Пскова. По мнению главы региона, в окрестностях Соколихи «должно быть единое архитектурное решение и не должно быть высотного строительства».

Впрочем, до нюансов архитектурного решения дело пока не дошло. На 11-й сессии областного Собрания обсуждался проект охранных зон, от конфигурации и содержания которых во многом будет зависеть архитектурный облик новых кварталов Пскова.

Копья ломались уже накануне, на заседании комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению, где обсуждалось вынесение на сессию этого вопроса. Так что докладчица, заместитель председателя комитета по охране памятников культурного наследия Псковской области Надежда Волова, сходу принялась упреждать вопросы.

В частности, она отметила, что проект охранных зон получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. По ее словам, соответствующий акт был размещен на сайте госкомитета для общественного обсуждения, но в положенные 15 дней предложения и замечания так и не поступили. В результате на рассмотрение научно-методического совета вопрос не выносился.

«Относительно замечания, кто комитет не уведомил заинтересованных лиц… Председатель комитета на каждом заседании научно-методического совета обращает внимание, что документы размещаются на сайте. Говорить, что никто не знал и не видел – некорректно», - добавила она, заметив, что, несмотря на жалобы на отсутствие компьютеров и выхода в интернет у многих псковских экспертов, развернувшиеся в соцсетях баталии с участием архитекторов, искусствоведов и градозащитников, показывают: «Все могут зайти на сайт!»

Надежда Волова также подчеркнула, что территория охраняемого ландшафта вокруг Соколихи застройке не подлежит, а вот высотное строительство на периферии этой зоны было предусмотрено еще генпланом 1971 года: «Ничего нового на данной территории не происходит. Как она запланирована, так и продолжает развиваться». Кроме того, по ее словам, устанавливаемые зоны охраны не повлекут закрытия никаких панорам, поскольку их и нет: с Соколихи и так «видны только купола и кресты» Троицкого собора и Снетогорского монастыря.

Что же касается слухов о том, что данное решение закроет памятникам Пскова путь в списки охраняемых объектов ЮНЕСКО, то «это критике не поддается», поскольку ни один объект из потенциального списка с горы Соколиха не виден, и наоборот.

Лев Шлосберг, тем не менее, не сдавался. «В 2016 году проект был разработан научно-производственным центром по охране памятников. Почему работа не была принята?» - спросил он.

«При попытке проведения историко-культурной экспертизы мы получили негативные замечания в его адрес, поскольку в охранные зоны включалась огромная площадь Пскова, практически до стен Окольного города, но отсутствовало достаточно убедительное обоснование. Заказчик на это не пошел, чтобы не ставить проектную организацию и разработчика в неудобное положение», - пояснила Надежда Волова. «Я не хотела этого говорить! Но вы спросили, и я это сказала!» - добавила она.

«Я испытываю большие страдания. Есть ощущение, что какая-то антенна выключена...», – признался лидер псковского «Яблока». По его мнению, охранные зоны монумента на Соколихе по значимости сопоставимы с зоной охраны псковского Кремля. А главное, «нельзя исходить из того, что если панорама испорчена наполовину, то ее надо испортить полностью».

«Я усматриваю прямое влияние собственников участников за средства которых произведена разработка проекта. Этой прямой конфликт интересов!» - прямо заявил «яблочник». «Бывает, 20-25 человек обсуждают на научно-методическом совете конкретное здание по несколько часов. Здесь такого не было. Это не логично!» - добавил он. И пообещал: «Я буду обращаться к губернатору, чтобы данный вопрос был рассмотрен на совете по культурному наследию. Это прямое действие против интересов Псковской области!»

Наконец, Лев Шлосберг попытался «пронять» депутатское большинство, применив последний аргумент: «Я человек не воцерковленный, в отличие от многих из вас. Но я хочу предупредить: этот проект может иметь последствия, которые я бы назвал не богоугодными!»

«Жаль, что вы не воцерковленный. Так хочется сказать вам: «Побойтесь Бога!» - не удержался Александр Котов. И поспешил разъяснить пришедшим на сессию общественникам: «Лев Шлосберг работает в Собрании на постоянной основе, но до вчерашнего дня никаких действий для организации дискуссии им предпринято не было: собрать общественников, организовать круглый стол. Я знаю, почему. Потому что такая черновая работа не приносит политических очков. Она предполагает только затраты сил и здоровья. А вот выступления на сессии, создание ажиотажа – приносят политические очки!»

Что касается сути проекта, то, заявил спикер, «у меня ощущение, что проект разработан качественно». «Надо думать о том, что мы должны искать здоровый компромисс между сохранением объектов истории и культуры и развитием города Пскова… Чем больше будет предложение на рыке, тем доступнее будет жилье», - добавил он, укорив г-на Шлосберга, который, по данным Александра Котова, проживает в центре города и «быть может, даже видит из окон купола кремля».

«Я буду рад, если председатель не будет переходить на личности. Не было ни одного заседания комитета, на которое я бы не пришел. Ни на одно совещание по данному проекту меня не приглашали», - счел нужным парировать «яблочник». Но и Александр Котов не желал оставаться в долгу: «Вы не вводите окружающих в заблуждение! У вас есть возможность у самого инициировать круглые столы, совещания, рабочие группы».

Лидера «Яблока», между тем, поддержал первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. По его словам, коммунисты пришли к выводу, что обсуждение проекта прошло незамеченным. В связи с этим он предложил отложить рассмотрение вопроса, а также выразил желание «послушать застройщика». «Хотелось бы понимать, что мы увидим с Соколихи: высотные здания с дворами-колодцами, или красивую архитектуру», - пояснил коммунист, добавив: «Время у нас есть».

Это возмутило единоросса Алексея Севастьянова: «Кто вам сказал, что у вас есть время?! Мы почему позволяем себе нарушать закон? Нам представитель комитета сказал, что они сделали свою работу в рамках действующего законодательства. Человек оплатил экспертизу. Мы сейчас не решаем вопрос застройки, мы решаем вопрос охранных границ!» Кроме того, депутат призвал «не перетягивать одеяло у районных и городских коллег». «Они тоже болеют за Псков и подумают, какая должна быть высотность», - выразил уверенность он. Досталось и общественникам, вовремя не подавшим замечания к проекту: «Почему эксперты пенсионного и предпенсионного возраста, у которых достаточно времени, ничего не замечают? Что им мешало? Желания не было? А может, заказ не поделили?»

За общественников вступилась Ульяна Михайлова: «Я считаю недопустимым пенять в адрес общественников! – заявила она. - Они объективно обладают меньшими возможностями, в том числе техническими. Если возник вопрос – то надо дать проблемные моменты урегулировать. Тем более, этого требует закон об общественном контроле».

Но Алексей Севастьянов выдал проверенный аргумент: «На набережной также общественники проснулись очень поздно. Провели конкурс – и общественность проснулась. Мы сидели потом, и думали, как бы федеральные деньги не ушли».

Свои «пять копеек» при упоминании общественности поспешил вставить и активист ОНФ Всеволод Козловский. «Хотел бы не согласиться, что у общественности нет площадок и возможности обсудить вопрос, - заявил он. - Когда возникли вопросы по программе «Городская среда», они были обсуждены. У нас много площадок, на которых общественность может работать. Почему раньше не вышли с данным вопросом, не сказали, что это плохо? Те, кто хочет, - работают!»

«Мне непонятна паника товарища Севастьянова. Мы принимаем непродуманные решения и потом переделываем. Призываю отнестись по-хозяйски и отложить на следующую сессию!» - высказался коммунист Виктор Дуля. Но к единороссам тем временем прибывали свежие силы.

«Наша страна под санкциями. Но, возможно, многим заокеанским силам выгодно через агентов негативно влиять на нашу экономику», - поделился подозрениями девелопер Ян Лузин. По его словам, законодательные ограничения, наложенные в областном центре на строительство, уже привели к тому, что Псковская область - одна из последних по вводу нового жилья. «Кому-то не очень нравится, что подряд достался не тем специалистам! – добавил единоросс. – Но, наверное, заказчик вправе выбирать. Этот вопрос не внезапно возник. Заказчик многие месяцы обсуждал его со специалистами

В том же духе высказался и член фракции «Единой России» Юрий Сорокин. «Буду голосовать без угрызений совести! – пообещал он. - Наши предки нам завещали размножаться, обогащаться и жить хорошо. В природе человека – жить безопасно и красиво. Мы не можем помешать природному процессу. Нужно поддерживать строительство в красивых местах. Это не умалит красоту и историческую ценность нашего города!»

В итоге постановление поддержали 32 из 40 присутствовавших на сессии депутатов. 4 проголосовали против, еще 7 попросту не стали голосовать.