Спасение утопающих – чьих рук дело?

11:56, 10 августа 2017, ПАИ

Что делать, если нужно снять кота с крыши дома или высокого дерева? Куда звонить, если собака проявляет агрессию? Как быть, если животное провалилось в люк или лежит на обочине после неудачной встречи с автомобилистом? Можно, конечно, пройти мимо или попытаться самостоятельно помочь пострадавшему, но это не всегда удаётся. Псковское агентство информации решило выяснить, есть ли в Пскове «профессиональные спасатели» братьев наших меньших.

Утром - люди, вечером - собаки

Первые, кто приходят на ум в таких ситуациях, это сотрудники МЧС – а к кому еще обратиться за помощью, как ни к людям, ежедневно спасающим человеческие жизни? Поэтому диспетчеры МЧС уже давно привыкли к сообщениям о застрявших в ямах собаках и не способных слезть с деревьев котах. К примеру, псковские спасатели помогали освободиться из западни собакам, причём, не только домашним, но и бездомным, были такие случаи и в Опочке. Вызывают специалистов либо хозяева питомцев, невовремя упустившие их из виду, либо неравнодушные граждане, проходившие мимо или увидевшие попавшего в беду хвостатого из окна офиса.

В некоторых ситуациях псковским пожарным приходится вытаскивать животных из горящих квартир и даже гаражей. Так, во время пожара на улице Народной в задымленной квартире на полу обнаружился неподвижный маленький пудель, которого удалось спасти благодаря смекалке командира отделения огнеборцев Евгения Фроленкова. Один из пожарных, приехавших тогда по вызову, Евгений Столбов, рассказал, что командир вынес пуделя на свежий воздух, открутил свою защитную маску с дыхательного аппарата и начал дозированно давать щенку кислород. В итоге пудель Пэн задышал и выжил. «Любая спасённая жизнь - это очень добрый поступок. Не важно, человек это или животное», - уверен Евгений Столбов.

А вот застрявших на деревьях котов он предпочитает не снимать, так как единственная попытка это сделать в нерабочее время не увенчалась успехом. К тому же, Евгений Столбов считает, что усатые сами в состоянии благополучно спуститься на землю.

Однако, сотрудники МЧС всё же выезжают для спасения с высоты котеек, но только если в это время их помощь не требуется людям. Так случилось и в тот день, когда поступило сообщение о котёнке, несколько дней просидевшем на дереве возле областной администрации. Тогда состоялась целая операция по спасению – кроме очевидцев под деревом собрались полицейские, десантники, позже приехали и спасатели. Совместными усилиями котик всё же был спущен с небес на землю.

Аналогичная ситуация произошла в Печорах, когда спасатели помогли коту, изображавшему кукушку целых два дня.

Тому, что в псковском управлении МЧС работают отзывчивые люди, готовые прийти на помощь любому живому существу, нашлось и еще одно подтверждение. Оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Валерий Малышев рассказал, что однажды совершенно случайно спас кошечку. «Работал в то время дознавателем. Банально захотелось попить, потому что было жарко. Зашел в ларек, там стояла коробка, и в ней копошились 4 котенка. Мася была самая разноцветная и самая горластая. Забрал ее и поехал на расследование пожара», - вспомнил он. Теперь Мася живет и горя не знает вместе с йоркширским терьером Джиксиком.

Но, стоит повториться, что помощь животным не входит в прямые задачи сотрудников МЧС, это, можно сказать, «жест доброй воли». Министерство чрезвычайных ситуаций – это не служба спасения животных, и зачастую «супергероями» становятся просто неравнодушные прохожие. Например, в Невельском районе дорожные рабочие заметили собаку, провалившуюся в полынью, и помогли её выбраться, за что даже претендовали на «Народное признание».

Но в некоторых случаях без МЧС не обойтись, так как у пожарных и спасателей есть оборудование, чтобы добраться туда, куда простой человек не сможет: лестницы, лодки, различные тросы. Так, помощь спасателей потребовалась зимой, когда подростки загнали овчарку на лёд Псковы в Финском парке. Собака испугалась звука петард, ринулась в ледяную воду, откуда сама уже не могла выбраться. На помощь ей поспешили очевидцы, быстро прибывшие на место волонтёры «Зоозащиты», а школьница даже попыталась добраться до собаки вплавь. Но их попытки ни к чему не привели, поэтому пришлось дожидаться специалистов МЧС в гидрокостюмах, которые с помощью собачьей удавки, воздушных саней и веревки помогли овчарке выбраться на берег.

И случай проваливания животного под лёд в Пскове не единичный, что подтвердила волонтёр Автономной некоммерческой организации «Шанс»: «У нас еще были случаи, что собаки под лед уходили. Мы у реки гуляем обычно. А тут наша подопечная за уткой погналась и в полынью попала, провалилась. Маша Величко тоже в ледяную воду полезла доставать. Говорит, мол, я за собаку отвечаю головой, раз на прогулку взяла». Такой поступок волонтёра объясняется просто: для людей, которые помогают бездомным животным, ничего не стоит броситься на помощь слабому.

Одни калечат, другие лечат

Естественно, именно зоозащитники не понаслышке, что такое спасение животных. Ведь они регулярно вытаскивают собак и кошек из-под колес автомобилей, помогают пострадавшим в драках животным и тем, кто по разным причинам потерял или никогда не имел дома.

«Думка моя попала под машину и барахталась прямо на дороге. Я ее с проезжей части убирала, чтобы не добили», - рассказала волонтёр «Шанса». Тогда собака получила травму позвоночника и теперь навсегда прикована к коляске. Несмотря на это, она заново учится ходить, для этого ей требуются ежедневные упорные тренировки, массаж, гимнастика, плавание. Пока Думка находится под бдительным присмотром сотрудников приюта, но всё же не теряет надежды обрести настоящий дом.

Собирает по частям ветеринар «Шанса» и еще одного сбитого пса - Валета. Раньше он жил при заводе и полюбился всем работниками, которые даже собирали деньги на его лечение. После нескольких операций Валет занимается на подвесе, а стоять и ходить без поддержки почти не может: рабочая лапа всего одна. О том, сколько сил и средств требуется от волонтёров таких случаях, даже страшно подумать. «Чаще всего спасение пострадавшего животного - дорогое удовольствие. Самостоятельно осилить невозможно. Как правило, объявляют сбор средств и люди помогают, кто сколько может», - заметили в «Шансе».

Кстати, специально для собак с повреждениями позвоночника в одной из соцсетей есть специальная группа, изначально созданная для помощи сбитому спаниелю Степке. Степу уже поставили на лапы, и он обрел любящую семью, а волонтёры продолжают помогать другим нуждающимся в реабилитации животным.

Конечно, не только ДТП являются причинами бед четвероногих - иногда люди умышленно наносят увечья животным. Истории о зверствах, которыми кишит Интернет, лишний раз лучше не озвучивать, но не стоит забывать, что живодёром может оказаться даже сосед. Чаще всего последствия жесткого обращения с животными устраняют всё те же зоозащитники: к примеру, в «Шанс» частенько попадали собаки, угодившие в заячьи силки, расставленные какими-то умельцами на Кирпичах для борьбы с размножением бродячих животных.

«Раны гнили, а животные не давались в руки. Наш ловец тогда собачку спасала. Полезла за ней в какую-то дырку, стрельнула снотворным. Собаку в «Шансе» тогда стерилизовали, силки сняли, раны залечили и обратно выпустили на прокорм и ответственность бабушек, которые тревогу подняли», - вспомнила волонтёр организации.

Бывают случаи и похуже: однажды сотрудники «Шанса» спасли Блэка, которого хозяева бросили при переезде. Оставшиеся соседи проходили мимо него, зажав нос - собака заживо гнила из-за забытого кем-то на её шее чулка. Вдобавок кто-то сломал Блэку ребра, занеся инфекцию, развился остеомиелит. «От собаки стало пахнуть еще больше, все болело, его отгоняли, им брезговали. И только когда запах от собаки стал невыносимым, люди стали искать кого-нибудь, чтобы этот кто-то избавил их от дискомфорта», - рассказала волонтёр. Шансы у пса были минимальные, но он справился, хотя до сих пор проходит лечение, ежедневные болезненные перевязки и обработки. Другие питомцы приюта всё ещё ждут своих хозяев, а вот Блэк уже нашёл свой дом.

Цена жизни

Получается, что спасение животных – довольно актуальная проблема, зачастую помощь требуется не только людям, но и их четвероногим друзьям. И если у домашних питомцев есть надежда на защиту хозяев, то бездомные могут рассчитывать только на счастливый случай. И всё потому, что ни в Пскове, ни вообще в России нет службы спасения животных. Нет тех, кто обязан примчаться и спасать, как это делают сотрудники МЧС для попавших в беду людей. Поэтому животных спасают от гибели либо на добровольной основе, либо на коммерческой. Например, в крупных городах есть частные организации, которые за определенную плату могут освободить животное из труднодоступного места. Обычно этим занимаются группы альпинистов или частные спасатели, владеющие необходимыми навыками и оборудованием.

Но в Пскове нет даже таких организаций, поэтому остается уповать только на зоозащитников, делающих все за свой счет, на свой страх и риск, а также сотрудников МЧС, которые спасают людей, но иногда приходят на помощь и к животным. В определенных случаях может помочь автовышка — люлька способна дотянуться до веток деревьев 5-7 этажа, а также специалисты, занимающиеся удалением и кронированием деревьев.

Кроме того, в областном центре работает группа для оказания информационной и консультационной помощи птицам, к волонтёрам которой можно обратиться в случае, если вы нашли птичку со сломанным крылом или выпавшего из гнезда птенца.

А если речь идет о кошке, которая одичала, но при этом травмирована, и ей нужна помощь, в Пскове теперь есть ребята, которые, используя специальные коробы, отлавливают «дикарей». Всё это, естественно, на общественных началах.

Помоги себе сам

И не стоит забывать, что при встрече с пострадавшим животным нужно хорошенько оценить свои силы. Не стоит горланить на всю округу: «Спасите, помогите!» - возможно, есть возможность справиться самостоятельно. О том, что псковичи часто не готовы к обдуманным поступкам, рассказала волонтёр «Шанса: «Нам звонят и требуют немедленно прибыть спасать собаку, потому что «ей тут плохо». А по сути человек способен сам вызвать такси, например, или отвезти самостоятельно в ветклинику животное, попавшее под колеса. Нужно проконсультироваться с ветеринаром, каково состояние животного, и что его ждет. Далее разместить в социальных сетях и в районе, где найдено животное, объявление о находке с фотографией (это важно: фото привлекает внимание и по фото проще узнать потеряшку), попробовать найти хозяина. А дальше все зависит от здоровья животного».

Однако, встречаются случаи, когда животное ранено и от боли сильно напугано, не дается в руки. В этих ситуациях зоозащитники не отказываются отловить животное при помощи специального оборудования и снотворных препаратов.

Если же ситуация такова, что самостоятельно страдальцу явно не помочь (он залез слишком высоко и забираться туда опасно для жизни, провалился в люк или застрял где-то), то разумнее всего попросить помощи тех, у кого есть необходимое снаряжение: лестницы, тросы, лодки. Не нужно лезть на дерево при отсутствии навыков, пытаться вытащить животное из ямы без спецсредтсв, иначе четвероногий может получить травмы, а горе-спасателю самому потребуется помощь МЧС.

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Но что же получается: раз нет службы спасения животных, то и спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Нет, скорее, это просто воля случая – окажется рядом добрый человек, не способный пройти мимо, тогда попавший в беду лохматый получит шанс на жизнь. Ну, или сотрудники МЧС приедут и спасут, если не нужно будет в этом время реагировать на ДТП и тушить пожары. А если победит равнодушие, попавший под колеса автомобиля пёс, скорее всего, отправится в мир иной, а застрявший под капотом котёнок навсегда там останется. Ведь волонтёров, неравнодушных пожарных и коммерческих спасателей на всех не хватит, а законодатели и широкая общественность пока не считают нужным озаботиться проблемами братьев наших меньших, бросая все усилия на решение проблем человеческих.