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Политика

Новый сенатор от Псковского облсобрания будет выбран 2 ноября

2 ноября состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания. Об этом сообщил спикер регионального парламента Александр Котов на 13-й сессии 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов напомнил, что 25 октября сенатор Александр Борисов досрочно сложил полномочия члена Совета Федерации от законодательного собрания Псковской области. В связи с этим парламентарии должны в 30-дневный срок принять тайным голосованием решение о наделении полномочиями нового члена Совета Федерации.  

Отметим, ранее российские СМИ сообщали, что новым представителем Псковской области в Совете Федерации станет экс-губернатор региона Андрей Турчак. Напомним, 12 октября он сложил полномочия губернатора и был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

На сегодняшней сессии Псковского областного Собрания досрочно сложил полномочия депутат-единоросс Николай Бурый. Предполагается, что Андрей Турчак получит вакантный мандат, после чего региональный парламент сможет делегировать его в Совет Федерации.

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