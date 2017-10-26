Николай Бурый заявил, что уступает мандат депутата Псковского облсобрания Андрею Турчаку

15:11, 26 октября 2017, ПАИ

Сложивший полномочия депутата Псковского областного Собрания в ходе 13-й сессии регионального парламента 26 октября Николай Бурый заявил, что уступает свой мандат экс-губернатору Андрею Турчаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

Экс-депутат сказал, что решение о сдаче его мандата приняла фракция «Единая Росссия», и он с этим согласился. «Мы знаем, для кого этот мандат - этот мандат достанется Андрею Турчаку, который потом должен быть делегирован в Совет Федерации», - уточнил Николай Бурый.

Напомним, 25 октября псковский сенатор Александр Борисов досрочно сложил полномочия. «Конечно, хотелось бы, чтобы представителем в сенате был человек, который хорошо знает проблемы нашей области, работал в нашей области», - отметил Николай Бурый.

По его словам, при всем противоречивом отношении к фигуре Андрея Турчака, стоит отметить, что он много положительного сделал для Псковской области – это и развитие сельского хозяйства, и драмтеатр, и преображение Пскова. «Вложены огромные деньги», - прокомментировал Николай Бурый.

«Свой мандат я уступаю Андрею Анатольевичу. Он будет нам помогать, находясь в сенате», - подчеркнул он.

Отметим, новый сенатор от Псковского облсобрания будет выбран 2 ноября. Николай Бурый выразил надежду, что депутаты-единороссы на внеочередной сессии поддержат кандидатуру Андрея Турчака. Также он заверил избирателей, что в перспективе планирует продолжить работу в парламенте.